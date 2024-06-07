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Posted Сегодня, 13:25

Published Сегодня, 13:25

Modified Сегодня, 13:27

Updated Сегодня, 13:27

Выяснилось, о чем будет новый сезон шоу «Новая битва экстрасенсов»

7 июня 2024, 13:25
В интернете появилось видео от людей из Электростали, которые оказались рядом со съемками нового сезона шоу «Новая битва экстрасенсов».

Журналист интернет-издания «Подмосковье сегодня» расспросил местных жителей и узнал подробности.

Согласно очевидцам, съемки начались 2 июня, а затем команда вернулась к работе 4 числа. Непонятно, были ли это съемки для 25-го сезона шоу, который теперь называется «Новая битва Экстрасенсов», или это были съемки для второго сезона программы «Экстрасенсы. Реванш».

Съемочная группа работала в доме №18 на улице Западная. Местные жители думают, что экстрасенсы будут разбираться с одним из недавних таинственных происшествий.

«На этой же улице парень погиб, попав под мусоровоз. Полиция и скорая приехали на место. Я его не знала лично и не видела его лица. Возможно, поэтому вызвали экстрасенсов, чтобы выяснить, что произошло и было ли это несчастным случаем», — рассказала жительница Электростали по имени Анна К.

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