Выяснилось, о чем будет новый сезон шоу «Новая битва экстрасенсов»

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Журналист интернет-издания «Подмосковье сегодня» расспросил местных жителей и узнал подробности.
Согласно очевидцам, съемки начались 2 июня, а затем команда вернулась к работе 4 числа. Непонятно, были ли это съемки для 25-го сезона шоу, который теперь называется «Новая битва Экстрасенсов», или это были съемки для второго сезона программы «Экстрасенсы. Реванш».
Съемочная группа работала в доме №18 на улице Западная. Местные жители думают, что экстрасенсы будут разбираться с одним из недавних таинственных происшествий.
«На этой же улице парень погиб, попав под мусоровоз. Полиция и скорая приехали на место. Я его не знала лично и не видела его лица. Возможно, поэтому вызвали экстрасенсов, чтобы выяснить, что произошло и было ли это несчастным случаем», — рассказала жительница Электростали по имени Анна К.