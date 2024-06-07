Выяснилось, о чем будет новый сезон шоу «Новая битва экстрасенсов»

«На этой же улице парень погиб, попав под мусоровоз. Полиция и скорая приехали на место. Я его не знала лично и не видела его лица. Возможно, поэтому вызвали экстрасенсов, чтобы выяснить, что произошло и было ли это несчастным случаем», — рассказала жительница Электростали по имени Анна К.