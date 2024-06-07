Житель Краснокамска за день обокрал шесть магазинов и попался в седьмом

В конце января текущего года в поселке Юго-Камский сотрудники уголовного розыска на улице обратили внимание на подозрительного молодого человека, который бегал из одного супермаркета в другой, при этом что-то пряча в карманах куртки. Во время проверки документов гражданин заметно нервничал и оглядывался на близстоящий автомобиль. При проверке авто полицейские обнаружили, что на заднем сидении лежали различные продукты питания, алкоголь и средства личной гигиены.