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Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Житель Прикамья за сутки совершил семь краж из магазинов

Житель Краснокамска за день обокрал шесть магазинов и попался в седьмом

7 июня 2024, 09:05
Фото: 1MI

Житель Прикамья за сутки совершил семь краж из магазинов

Также у мужчины были обнаружены наркотики.

Пермский районный суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего краснокамца. Он признан виновным в совершении незаконного приобретения и хранения наркотических средств, двух краж, четырех мелких хищений и одной попытки мелкого хищения, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.

В конце января текущего года в поселке Юго-Камский сотрудники уголовного розыска на улице обратили внимание на подозрительного молодого человека, который бегал из одного супермаркета в другой, при этом что-то пряча в карманах куртки. Во время проверки документов гражданин заметно нервничал и оглядывался на близстоящий автомобиль. При проверке авто полицейские обнаружили, что на заднем сидении лежали различные продукты питания, алкоголь и средства личной гигиены.

Молодой человек дал признательные показания в том, что в течение дня, передвигаясь на автомобиле знакомой, он посетил семь супермаркетов в четырех населенных пунктах Пермского округа. Везде он крал товар, пряча его во внутреннем кармане куртки, пронося через кассу, не оплачивая. Общий ущерб похищенного составил свыше 15 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе личного досмотра полицейские обнаружили два пакета с неназванным наркотиком общей массой 0,232 грамма. Молодой человек пояснил, что приобрел и хранил его для личного пользования.

Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.

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#Происшествия#Суд#Пермь#Кража
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