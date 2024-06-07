Житель Краснокамска за день обокрал шесть магазинов и попался в седьмом

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Пермский районный суд вынес приговор в отношении ранее неоднократно судимого 29-летнего краснокамца. Он признан виновным в совершении незаконного приобретения и хранения наркотических средств, двух краж, четырех мелких хищений и одной попытки мелкого хищения, сообщают в ГУ МВД по Пермскому краю.
В конце января текущего года в поселке Юго-Камский сотрудники уголовного розыска на улице обратили внимание на подозрительного молодого человека, который бегал из одного супермаркета в другой, при этом что-то пряча в карманах куртки. Во время проверки документов гражданин заметно нервничал и оглядывался на близстоящий автомобиль. При проверке авто полицейские обнаружили, что на заднем сидении лежали различные продукты питания, алкоголь и средства личной гигиены.
Молодой человек дал признательные показания в том, что в течение дня, передвигаясь на автомобиле знакомой, он посетил семь супермаркетов в четырех населенных пунктах Пермского округа. Везде он крал товар, пряча его во внутреннем кармане куртки, пронося через кассу, не оплачивая. Общий ущерб похищенного составил свыше 15 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе личного досмотра полицейские обнаружили два пакета с неназванным наркотиком общей массой 0,232 грамма. Молодой человек пояснил, что приобрел и хранил его для личного пользования.
Суд назначил виновному наказание в виде принудительных работ сроком 1 год 6 месяцев с удержанием 10% из заработной платы осужденного в доход государства.