Чаще всего в этом году клещи нападают на жителей Добрянского и Карагайского округов

Чаще всего, от клещей страдали жители Добрянского и Карагайского округов, а также Пермского района, следует из статистики Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Лабораторные исследования показали, что в 1,1% случаев снятые с пострадавших паразиты были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 2,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 42,5% случаев — иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).