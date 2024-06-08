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Posted Сегодня, 07:09

Published Сегодня, 07:09

Modified Сегодня, 07:11

Updated Сегодня, 07:11

От клещей в 2024 году пострадали более 9,1 тыс. жителей Пермского края

Чаще всего в этом году клещи нападают на жителей Добрянского и Карагайского округов

8 июня 2024, 07:09
Фото: Изображение Midjourney

От клещей в 2024 году пострадали более 9,1 тыс. жителей Пермского края

Для защиты от энцефалита рекомендуется пройти курс прививок.

В Прикамье с начала сезона от клещей пострадал 9 131 человек, в том числе 2 074 ребенка. В регионе отмечается традиционный подъем клещевой активности.

Чаще всего, от клещей страдали жители Добрянского и Карагайского округов, а также Пермского района, следует из статистики Управления Роспотребнадзора по Пермскому краю. Лабораторные исследования показали, что в 1,1% случаев снятые с пострадавших паразиты были инфицированы клещевым вирусным энцефалитом, в 2,9% — моноцитарным эрлихиозом человека, в 42,5% случаев — иксодовым клещевым боррелиозом (болезнь Лайма).

Защитить себя от клещевого энцефалита можно, пройдя курс прививок. Вакцинацию можно пройти после консультации врача в поликлинике по месту жительства. В первую очередь специалисты рекомендуют привить от энцефалита детей.

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#Общество#Пермь#Клещи#Роспотребнадзор
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