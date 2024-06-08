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Published Сегодня, 11:37

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра SWR в Германии

Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра Юго-Западного радио Германии

8 июня 2024, 11:37
Фото: Макс Кимерлинг / properm.ru

Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра SWR в Германии

Он руководил оркестром с 2018 года

Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис уходит с поста худрука симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, пишет «Новый компаньон» со ссылкой на немецкие СМИ. Последние концерты коллектива под управлением Курентзиса состоялись 6 и 7 июня в Штутгарте.

Дирижер руководил немецким оркестром с 2018 года. Планировалось, что место Курентзиса займет французский дирижер Франуса-Ксавье Рот. Однако последний оказался в центре скандала — он отправлял музыкантам непристойные фотографии.

В апреле прошлого года Теодор Курентзис стал почетным профессором Московской консерватории. В период с 2011 по 2019 годы он был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года по настоящее время Курентзис является худруком Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.

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#Общество#Пермь#Курентзис#Теодор курентзис#Музыка
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