Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра Юго-Западного радио Германии

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
Бывший художественный руководитель Пермского театра оперы и балета, дирижер Теодор Курентзис уходит с поста худрука симфонического оркестра Юго-Западного радио Германии, пишет «Новый компаньон» со ссылкой на немецкие СМИ. Последние концерты коллектива под управлением Курентзиса состоялись 6 и 7 июня в Штутгарте.
Дирижер руководил немецким оркестром с 2018 года. Планировалось, что место Курентзиса займет французский дирижер Франуса-Ксавье Рот. Однако последний оказался в центре скандала — он отправлял музыкантам непристойные фотографии.
В апреле прошлого года Теодор Курентзис стал почетным профессором Московской консерватории. В период с 2011 по 2019 годы он был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года по настоящее время Курентзис является худруком Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.