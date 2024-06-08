Дирижер Теодор Курентзис уходит из оркестра Юго-Западного радио Германии

В апреле прошлого года Теодор Курентзис стал почетным профессором Московской консерватории. В период с 2011 по 2019 годы он был художественным руководителем Пермского театра оперы и балета. С 2012 года по настоящее время Курентзис является худруком Дягилевского фестиваля, который проводится в Перми с 2003 года.