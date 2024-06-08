Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали в Москве



Вячеслав Вахрин сегодня арестован до 6 августа Басманным судом по подозрению во взятке. Последние годы он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области.



Как сообщают в пресс-службе судов Москвы, арестован и взяткодатель.



Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Алексея Гоцыка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа.



Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).