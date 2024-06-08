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Posted Вчера, 18:04

Published Вчера, 18:04

Modified Вчера, 18:26

Updated Вчера, 18:26

Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали в Москве

Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали в Москве

8 июня 2024, 18:04
Фото: Пресс-служба судов Москвы
Вячеслав Вахрин последние годы был вице-губернатором Тюменской области.


Вячеслав Вахрин сегодня арестован до 6 августа Басманным судом по подозрению во взятке. Последние годы он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области.

Как сообщают в пресс-службе судов Москвы, арестован и взяткодатель.

Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Алексея Гоцыка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа.

Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

С 2001 по 2006 Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .

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