Экс-депутата заксобрания Пермского края арестовали в Москве

Posted Вчера, 18:04
Published Вчера, 18:04
Modified Вчера, 18:26
Updated Вчера, 18:26
Вячеслав Вахрин сегодня арестован до 6 августа Басманным судом по подозрению во взятке. Последние годы он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области.
Как сообщают в пресс-службе судов Москвы, арестован и взяткодатель.
Постановлением Басманного районного суда города Москвы удовлетворено ходатайство органов предварительного расследования и в отношении Алексея Гоцыка избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа.
Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
С 2001 по 2006 Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .