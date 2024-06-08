Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку

Борьба местных жителей за установку на территории Мулянки баков для мусора началась ещё в 2021 году. В апреле текущего года в Properm.ru обратилась жительница дома на ул. Куфонина, 10б, сообщив, что просила установить контейнеры на берегу реки еще три года тому назад. Мулянка является излюбленным местом для пикников, однако мусор убрать за собой некуда.