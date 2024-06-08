Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку

Posted Сегодня, 07:21
Published Сегодня, 07:21
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Updated Сегодня, 07:53
После публикации Properm на берегу Мулянки все-таки появился мусорный контейнер. Установило бак для бытовых отходов АО «ПРО ТКО», сообщила Properm.ru администрация Перми со ссылкой на городской департамент жилищно-коммунального хозяйства. Однако гора образовавшейся свалки так и осталась нетронутой рядом с поставленным контейнером.
Напомним, в октябре 2023 года мэр Перми Эдуард Соснин посетил берег Мулянки в микрорайоне Парковый и выразил инициативу о благоустройстве территории. Здесь должны были быть установлены пункты работы спасателей и детские площадки. По словам горожан, весной 2024 года ситуация в долине малой реки стало только хуже — контейнеры убрали, живописное место краевой столицы превратилось в свалку.
Борьба местных жителей за установку на территории Мулянки баков для мусора началась ещё в 2021 году. В апреле текущего года в Properm.ru обратилась жительница дома на ул. Куфонина, 10б, сообщив, что просила установить контейнеры на берегу реки еще три года тому назад. Мулянка является излюбленным местом для пикников, однако мусор убрать за собой некуда.
«Естественно, никто это не вывозит и не убирает, в итоге — вонь, крысы, мухи, бродячие собаки. Власти обещали облагородить Мулянку, а в итоге — топят в мусоре», — рассказала собеседница.
По словам женщины, тогда она решила позвонить к колл-центр главы Перми. На время мусорные контейнеры появились, однако в холодное время года их вновь убрали. Весной прошлого года их опять установили, а весной 2024 их снова не стало. На месте образовалась настоящая свалка.
Корреспондент Properm.ru 24 апреля направила запрос в администрацию города касательно планов по благоустройству Мулянки и по ситуации с мусорными баками. Относительно первой ситуации в пресс-службе ведомства ответили, что глава Перми поручил только проработать вопрос, сейчас он находится на стадии проработки. По вопросу отсутствующих баков в администрации Дзержинского района ответили лишь 3 мая.
«Мусорные контейнеры были демонтированы по инициативе ПРО „ТКО“, так как размещение не было согласовано в установленном законодательством порядке. Повторно устанавливать контейнеры по указанному адресу организация не планирует. С инициативой обустройства площадки может обратиться заинтересованное юридическое лицо, а также владелец береговой линии», — сообщили власти города Properm.ru.
В редакцию 28 мая обратился еще один местный житель. Вопрос остался прежним: «Появятся мусорные контейнеры или нет?». Из-за того, что баки для мусора на участке рядом с ул. Куфонина, 10а, до сих пор отсутствуют, отдыхающие продолжают складывать мусор прямо на земле.
Корреспондент Properm.ru направила в мэрию второй запрос относительно данной ситуации. С небольшим запозданием — 7 июня — в ведомстве сообщили, что контейнер на этой местности все-таки установили.
«В городском департаменте жилищно-коммунального хозяйства сообщили, что на данной территории АО „ПРО ТКО“ установил мусорный контейнер. Вывоз мусора также будет осуществляться АО „ПРО ТКО“, — заявили в пресс-службе администрации Перми.
Баки были действительно установлены. Однако по фотографии того же очевидца, мусор на территории так и не убрали.