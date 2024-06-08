Начало лета в Прикамье стало теплым впервые за девять лет

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
Начало июня в Пермском крае впервые стало теплым за последние девять лет, с 2015 года. В 2015-м в период с 29 мая по 2 июня в регион пришла мощная волна тепла с повышением дневной температуры до +30…+33˚.
В Перми девять лет назад тридцатиградусная жара стояла три дня, обращает внимание ГИС-центр ПГНИУ. Завершилась она мощными грозами по региону, в центре краевой столицы случился настоящий ливневой паводок.
В эти выходные в Прикамье ожидается умеренно теплая погода — днем прогнозируется до +24°, ночи будут прохладными, сообщали ранее метеорологи.