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Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

Начало лето в Пермском крае стало теплым впервые с 2015 года

Начало лета в Прикамье стало теплым впервые за девять лет

8 июня 2024, 10:32
Фото: properm.ru

Начало лето в Пермском крае стало теплым впервые с 2015 года

Отметился июнь и грозами, только не такими сильными, как девять лет назад.

Начало июня в Пермском крае впервые стало теплым за последние девять лет, с 2015 года. В 2015-м в период с 29 мая по 2 июня в регион пришла мощная волна тепла с повышением дневной температуры до +30…+33˚.

В Перми девять лет назад тридцатиградусная жара стояла три дня, обращает внимание ГИС-центр ПГНИУ. Завершилась она мощными грозами по региону, в центре краевой столицы случился настоящий ливневой паводок.

В эти выходные в Прикамье ожидается умеренно теплая погода — днем прогнозируется до +24°, ночи будут прохладными, сообщали ранее метеорологи.

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#Регион#Пермь#Погода
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