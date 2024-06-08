Пермский театральный критик выступила на суде по делу Беркович* и Петрийчук*

Posted Сегодня, 05:35
Published Сегодня, 05:35
Modified Сегодня, 10:05
Updated Сегодня, 10:05
В суде по делу об оправдании терроризма, обвиняемыми по которому проходят режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), выступила пермский театральный критик Татьяна Тихоновец. Шестое заседание с участием пермячки прошло в понедельник, 3 июня, во 2-м Западном окружном военном суде.
Татьяна Тихоновец была председателем экспертного совета «Золотой Маски», когда в конкурсе участвовал спектакль Беркович по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол» о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и уехали к ним в Сирию.
В понедельник Татьяна Тихоновец давала показания как свидетель защиты. «Это была самая яркая и самая талантливая, самая убедительная пьеса, которая имела общественное значение. И у нас не было никаких сомнений, когда мы выбирали этот спектакль», — приводит цитату эксперта Telegram-канал «Адвокаты PRO людей».
Татьяна Тихоновец рассказала о принципах работы экспертного совета и жюри «Золотой Маски», пишет она в своем Telegram-канале «Не только PROteatr»:
— Судья проникся количеством цифр, которые я назвала. У меня в тот год было 250 живых просмотров и 400 видео. Он даже переспросил, уточняя, так ли это. Я сказала, что другие эксперты вообще-то и больше посмотрели. Особенно москвичи. Прокурора очень интересовало, почему прошла реорганизация Маски. Я готова была ответить, но адвокат попросила снять этот вопрос, как не имеющий отношения к спектаклю и пьесе. Ну, а все остальное время были вопросы по пьесе и спектаклю. Несколько вопросов задала Женя Беркович. Кажется, ее устроили мои ответы.
Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны 4 мая прошлого года. С 5 мая они находятся в СИЗО, куда изначально были отправлены на два месяца, затем срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Их обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Поводом для обвинения стал спектакль «Финист Ясный Сокол». На заседании, прошедшем 6 июня, в защиту постановки выступили известные актеры Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт — они посчитали пьесу и спектакль предупреждением об опасности знакомств, показанные в постановке.
Татьяна Тихоновец — театральный критик, преподаватель Пермского института искусства и культуры на протяжении более 35 лет, заслуженный работник культуры РФ. Она окончила филологический факультет Пермского классического университета (сейчас — ПГНИУ) и аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кино (сейчас — Петербургская театральная академия) по специальности «Театроведение». Печаталась в изданиях «Пермский пресс-центр», «Культура», «Звезда» и многих других, также была членом жюри международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», проходящего в Перми.
*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.