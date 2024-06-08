Пермский театральный критик выступила на суде по делу Беркович* и Петрийчук*

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны 4 мая прошлого года. С 5 мая они находятся в СИЗО, куда изначально были отправлены на два месяца, затем срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Их обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Поводом для обвинения стал спектакль «Финист Ясный Сокол». На заседании, прошедшем 6 июня, в защиту постановки выступили известные актеры Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт — они посчитали пьесу и спектакль предупреждением об опасности знакомств, показанные в постановке.