properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 05:35

Published Сегодня, 05:35

Modified Сегодня, 10:05

Updated Сегодня, 10:05

Театральный критик Татьяна Тихоновец выступила на суде Беркович и Петрийчук

Пермский театральный критик выступила на суде по делу Беркович* и Петрийчук*

8 июня 2024, 05:35
Фото: Telegram-канал судов общей юрисдикции города Москвы

Театральный критик Татьяна Тихоновец выступила на суде Беркович и Петрийчук

Режиссер и драматург более года находятся в СИЗО.

В суде по делу об оправдании терроризма, обвиняемыми по которому проходят режиссер Евгения Беркович* и драматург Светлана Петрийчук* (внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов), выступила пермский театральный критик Татьяна Тихоновец. Шестое заседание с участием пермячки прошло в понедельник, 3 июня, во 2-м Западном окружном военном суде.

Татьяна Тихоновец была председателем экспертного совета «Золотой Маски», когда в конкурсе участвовал спектакль Беркович по пьесе Петрийчук «Финист Ясный Сокол» о женщинах, которые познакомились в интернете с представителями радикального ислама и уехали к ним в Сирию.

В понедельник Татьяна Тихоновец давала показания как свидетель защиты. «Это была самая яркая и самая талантливая, самая убедительная пьеса, которая имела общественное значение. И у нас не было никаких сомнений, когда мы выбирали этот спектакль», — приводит цитату эксперта Telegram-канал «Адвокаты PRO людей».

Фото: flahertiana.ru

Татьяна Тихоновец рассказала о принципах работы экспертного совета и жюри «Золотой Маски», пишет она в своем Telegram-канале «Не только PROteatr»:

— Судья проникся количеством цифр, которые я назвала. У меня в тот год было 250 живых просмотров и 400 видео. Он даже переспросил, уточняя, так ли это. Я сказала, что другие эксперты вообще-то и больше посмотрели. Особенно москвичи. Прокурора очень интересовало, почему прошла реорганизация Маски. Я готова была ответить, но адвокат попросила снять этот вопрос, как не имеющий отношения к спектаклю и пьесе. Ну, а все остальное время были вопросы по пьесе и спектаклю. Несколько вопросов задала Женя Беркович. Кажется, ее устроили мои ответы.

Евгения Беркович и Светлана Петрийчук были задержаны 4 мая прошлого года. С 5 мая они находятся в СИЗО, куда изначально были отправлены на два месяца, затем срок содержания под стражей неоднократно продлевался. Их обвиняют в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании и пропаганде терроризма (ст. 205.2 УК РФ). Поводом для обвинения стал спектакль «Финист Ясный Сокол». На заседании, прошедшем 6 июня, в защиту постановки выступили известные актеры Вениамин Смехов и Ксения Раппопорт — они посчитали пьесу и спектакль предупреждением об опасности знакомств, показанные в постановке.

Татьяна Тихоновец — театральный критик, преподаватель Пермского института искусства и культуры на протяжении более 35 лет, заслуженный работник культуры РФ. Она окончила филологический факультет Пермского классического университета (сейчас — ПГНИУ) и аспирантуру Ленинградского института театра, музыки и кино (сейчас — Петербургская театральная академия) по специальности «Театроведение». Печаталась в изданиях «Пермский пресс-центр», «Культура», «Звезда» и многих других, также была членом жюри международного фестиваля документального кино «Флаэртиана», проходящего в Перми.

*Внесены Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

«Маска», мы тебя не знаем, или Как политика убивает главную театральную премию страны
Узнать подробнее
Читайте также:
Суд продлил популярному блогеру Елене Блиновской срок содержания в СИЗОВ Перми отменили сегодняшний концерт стендап-комика Сергея Орлова
#Общество#Суд#Пермь#Уголовное дело#Культура#Театр#Оправдание терроризма
Подпишитесь
Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку
Сегодня, 07:21
Без горячей воды останутся дома в Рабочем поселке, Громовском, Закамске и на Висиме
Сегодня, 08:22
Убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Перми
Сегодня, 09:45
«Амкар Пермь» выпустил лимитированную коллекцию банных принадлежностей
Сегодня, 06:27
В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»
Сегодня, 07:43
"