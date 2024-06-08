РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на субботнике в рамках ПМЭФ

Согласно мнению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чем больше граждан будут ответственно относиться к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает человечество. Волонтеры, решившие участвовать в экологическом мероприятии, внесли свой вклад в охрану природы. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — заключил глава РЭО.