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Posted Вчера, 13:27

Published Вчера, 13:27

Modified Вчера, 13:29

Updated Вчера, 13:29

РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на субботнике в рамках ПМЭФ

РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на субботнике в рамках ПМЭФ

8 июня 2024, 13:27
Фото: 1MI
8 июня на Петербургском международном экономическом форуме Российский экологический оператор (РЭО) при участии соцпроекта «Команда Звездный Десант» организовал спортивно-экологическую акцию «ЭкоТропа Здоровья». Волонтеры очистили прибрежную и водную зоны реки Новой в Северной столице.

Согласно мнению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чем больше граждан будут ответственно относиться к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает человечество. Волонтеры, решившие участвовать в экологическом мероприятии, внесли свой вклад в охрану природы. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — заключил глава РЭО.

Также участниками мероприятия стали олимпийские чемпионы — они провели разминку для добровольцев. Волонтеры занимались под руководством легкоатлетки Татьяны Лебедевой, бобслеиста Дмитрия Труненкова, заслуженного мастера спорта РФ по вольной борьбе Натальи Воробьевой и других знаменитых спортсменов.

По словам сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева, в ходе уборки со дна реки Новой был поднят габаритный мусор, а также различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, автозапчасти и прочий электролом. Участниками «ЭкоТропы Здоровья» стали добровольцы, местные жители муниципального округа Ульянка и водолазы из Всероссийского общества автомобилистов.

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