РЭО: Волонтеры собрали отходы электроники на субботнике в рамках ПМЭФ

Posted Вчера, 13:27
Published Вчера, 13:27
Modified Вчера, 13:29
Updated Вчера, 13:29
Согласно мнению генерального директора РЭО Дениса Буцаева, чем больше граждан будут ответственно относиться к собственному здоровью и экологическому благополучию нашей планеты, тем более экологичное будущее ожидает человечество. Волонтеры, решившие участвовать в экологическом мероприятии, внесли свой вклад в охрану природы. «Всем участникам мы выражаем благодарность», — заключил глава РЭО.
Также участниками мероприятия стали олимпийские чемпионы — они провели разминку для добровольцев. Волонтеры занимались под руководством легкоатлетки Татьяны Лебедевой, бобслеиста Дмитрия Труненкова, заслуженного мастера спорта РФ по вольной борьбе Натальи Воробьевой и других знаменитых спортсменов.
По словам сопредседателя движения «Экосистема» Андрея Руднева, в ходе уборки со дна реки Новой был поднят габаритный мусор, а также различные отходы электроники: смартфоны, ноутбуки, автозапчасти и прочий электролом. Участниками «ЭкоТропы Здоровья» стали добровольцы, местные жители муниципального округа Ульянка и водолазы из Всероссийского общества автомобилистов.