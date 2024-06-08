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Updated Сегодня, 09:47

Зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев будет похоронен в Перми

Убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Перми

8 июня 2024, 09:45
Фото: личная страница Антона Еговцева

Зампред движения «Зов народа» Антон Еговцев будет похоронен в Перми

Мужчину зарезали в подъезде его дома в ночь на пятницу.

Убитого в Подмосковье руководителя пермского отделения «Зова народа» похоронят в Перми. Тело Антона Еговцева собираются перевезти на малую родину, дата похорон пока неизвестна, рассказал изданию MSK1.ru глава «Зова народа» Сергей Зайцев.

«Завтра будет связь с моргом у жены его. Как только сообщат, когда тело отдадут, — сможем конкретно назвать дату. Нужно будет еще в Пермь перевезти, отпевание провести и потом уже похороны», — пояснил Зайцев. Антон Еговцев переехал из Перми в Москву два года назад.

Заместитель председателя организации «Зов народа» Антон Еговцев был зарезан в подъезде в Подмосковье в ночь на пятницу, 7 июня. Подозреваемым в убийстве является тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. По данным СМИ, Матвеев много лет был влюблен в жену общественника Екатерину и преследовал семью — сидел в автомобиле у подъезда. В вечер убийства подозреваемый караулил Еговцева у подъезда. Общественник звонил в полицию и жаловался на угрозы.

Telegram-канал Mash сообщал, что Матвеев зашел в подъезд дома, где жили Еговцевы, с сумкой, в которой были нож и молоток. Мужчина замазал глазок краской и отключил электричество в квартире, чтобы Антон вышел из нее — тогда Еговцев был на больничном. Когда Еговцев вышел, то получил не менее семи ударов ножом. Он смог перехватить нож и ударить нападавшего. Сейчас Дмитрий Матвеев находится в больнице.

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