Убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Перми

Telegram-канал Mash сообщал, что Матвеев зашел в подъезд дома, где жили Еговцевы, с сумкой, в которой были нож и молоток. Мужчина замазал глазок краской и отключил электричество в квартире, чтобы Антон вышел из нее — тогда Еговцев был на больничном. Когда Еговцев вышел, то получил не менее семи ударов ножом. Он смог перехватить нож и ударить нападавшего. Сейчас Дмитрий Матвеев находится в больнице.