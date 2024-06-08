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Posted Сегодня, 04:29

Published Сегодня, 04:29

Modified Сегодня, 04:31

Updated Сегодня, 04:31

В Пермском крае 8–9 июня ожидается тепло до +24 градусов

Умеренное летнее тепло. Метеорологи сообщили о погоде в Прикамье в выходные

8 июня 2024, 04:29
Фото: properm.ru

В Пермском крае 8–9 июня ожидается тепло до +24 градусов

Осадков практически не будет.

В эти выходные, 8 и 9 июня, в Пермском крае ожидается умеренно теплые погодные условия. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» обещают прохладные ночи, относительно сухую и спокойную погоду в плане ветра.

Сегодня в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируется туман. Ночью ожидается +9…+14°, на северо-востоке +4…+9°, днем +19…+24°. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с. В Перми облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +22…+24°. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с.

В воскресенье в Прикамье облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +19…+24°. В Перми тоже облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью ожидается +9…+14°, днем +19…+24°. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.

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