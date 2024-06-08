Умеренное летнее тепло. Метеорологи сообщили о погоде в Прикамье в выходные

Сегодня в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируется туман. Ночью ожидается +9…+14°, на северо-востоке +4…+9°, днем +19…+24°. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с. В Перми облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +22…+24°. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с.