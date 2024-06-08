Умеренное летнее тепло. Метеорологи сообщили о погоде в Прикамье в выходные

Posted Сегодня, 04:29
Published Сегодня, 04:29
Modified Сегодня, 04:31
Updated Сегодня, 04:31
В эти выходные, 8 и 9 июня, в Пермском крае ожидается умеренно теплые погодные условия. Специалисты научно-популярного проекта «Метеоролог и я» обещают прохладные ночи, относительно сухую и спокойную погоду в плане ветра.
Сегодня в регионе облачно с прояснениями, местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах прогнозируется туман. Ночью ожидается +9…+14°, на северо-востоке +4…+9°, днем +19…+24°. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с. В Перми облачно с прояснениями и без осадков. Температура воздуха ночью +10…+12°, днем +22…+24°. Ветер северо-восточный, восточный со скоростью 4-9 м/с.
В воскресенье в Прикамье облачно с прояснениями, местами кратковременные дожди. Температура воздуха ночью +9…+14°, днем +19…+24°. В Перми тоже облачно с прояснениями, но без осадков. Ночью ожидается +9…+14°, днем +19…+24°. Ветер восточный, юго-восточный 3-8 м/с.