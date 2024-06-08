В Нытве простятся с погибшим на СВО наводчиком-оператором

Posted Вчера, 12:01
Published Вчера, 12:01
Modified Вчера, 12:03
Updated Вчера, 12:03
В Нытве простятся с погибшим участником СВО. Сергей Ильиных скончался 31 мая, сообщают в пресс-службе администрации городского округа.
Мужчина отправился в зону боевых действий добровольцем. Сергей был рядовым гвардии, служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором. Прощание с погибшим состоится в это воскресенье, 9 июня, в 10:00 в Доме культуры (проспект Металлургов, 1а), гражданская панихида запланирована на 11:00.
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.