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Posted Вчера, 12:01

Published Вчера, 12:01

Modified Вчера, 12:03

Updated Вчера, 12:03

В СВО погиб наводчик-оператор Сергей Ильиных из Нытвы

В Нытве простятся с погибшим на СВО наводчиком-оператором

8 июня 2024, 12:01
Фото: пресс-служба администрации Нытвенского городского округа

В СВО погиб наводчик-оператор Сергей Ильиных из Нытвы

Мужчина пошел в зону проведения СВО добровольцем.

В Нытве простятся с погибшим участником СВО. Сергей Ильиных скончался 31 мая, сообщают в пресс-службе администрации городского округа.

Мужчина отправился в зону боевых действий добровольцем. Сергей был рядовым гвардии, служил заместителем командира боевой машины, наводчиком-оператором. Прощание с погибшим состоится в это воскресенье, 9 июня, в 10:00 в Доме культуры (проспект Металлургов, 1а), гражданская панихида запланирована на 11:00.

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается и по сей день. Данные о погибших участниках спецоперации публикуют их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов. Информации о точном количестве погибших российских военнослужащих нет.

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#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
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