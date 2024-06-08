В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»

По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но оказывается, что ребенок сбежал из дома. Родители отправляются на его поиске на машине Влада, семейного психолога и ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами из жизни в деревне. Параллельно в фильме рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой.