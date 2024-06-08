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Published Сегодня, 07:43

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Летом 2024 года в селе Кын пройдут съемки комедии «Батя 2. Дед»

В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»

8 июня 2024, 07:43
Фото: «КиноПоиск»

Летом 2024 года в селе Кын пройдут съемки комедии «Батя 2. Дед»

Кто исполнит роль главного героя, пока не сообщается.

В селе Кын Пермского края этим летом пройдут съемки фильма «Батя 2. Дед» — это народная комедия о суровых методах отцовского воспитания в 90-е годы. Проект реализуют телеканал ТНТ и компания Good Story Media, на территории Прикамья их поддерживает АНО «Пермская кинокомиссия».

Для съемок будут использовать настоящий военный медицинский поезд времен Великой Отечественной войны, в котором было проведено более 40 тыс. операций раненым. Запланировано отснять трюковые и пиротехнические сцены, сообщают в пресс-службе Пермской кинокомиссии.

Планируется, что фильм выйдет на экраны в 2025 году. Режиссер-постановщик кинокартины — Илья Учитель, главные роли исполнят Стас Старовойтов, Владимир Вдовиченков, Надежда Михалкова и Андрей Андреев. Съемки фильма уже начались в павильонах компании «АМЕДИА», затем съемочная группа поедет в Московскую область и Пермский край.

По сюжету Макс и Ирина находятся на грани развода и не живут вместе. Макс приезжает к Ирине, чтобы забрать сына Диму на осенние каникулы, но оказывается, что ребенок сбежал из дома. Родители отправляются на его поиске на машине Влада, семейного психолога и ухажера Ирины. В дороге выясняется, что Дима сбежал в деревню к отцу Макса — Бате. В пути Макс вспоминает, как родители, во время развода, отправили его в деревню к Деду, про их жизнь вдвоем, свою первую любовь и друзей детства. Сюжет пронизан воспоминаниями Макса — смешными скетчами из жизни в деревне. Параллельно в фильме рассказывается история знакомства и любви Деда с его будущей женой.

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#Общество#Пермь#Кино#Фильм#Съемки#Съемки фильма
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