Застройщики презентовали проекты развития территории Центрального рынка в Перми

Posted Вчера, 12:32
Published Вчера, 12:32
Modified Вчера, 12:34
Updated Вчера, 12:34
Застройщики представили проекты развития территории Центрального колхозного рынка (ЦКР) в Перми. Презентация прошла на заседании градостроительного совета Пермского края, рассказали в пресс-службе Минимущества Прикамья.
Свои проекты представили группа компаний «ИНГРУПП» и ООО «Специализированный застройщик Талан-Пермь». Они предлагают обустроить общественные пространства, а также создать объекты социальной инфраструктуры — школу, детские сады и поликлинику.
Проект «ИНГРУПП» вдохновлен горой Колпаки, находящейся на территории Пермского края. Перед этим жилым комплексом планируется создать площадь и общественные пространства. По проекту «Талана» предусмотрено создание новое озелененной территории общего пользования и облагораживание кромки долины реки Данилихи. Кроме того, градостроительный совет Прикамья рассмотрел и другие проекты, однако власти не сообщают, какие именно.