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Posted Вчера, 12:32

Published Вчера, 12:32

Modified Вчера, 12:34

Updated Вчера, 12:34

Минимущества: застройщики представили проекты развития территории ЦКР

Застройщики презентовали проекты развития территории Центрального рынка в Перми

8 июня 2024, 12:32
Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Минимущества: застройщики представили проекты развития территории ЦКР

На участке рынка установлена зона комплексного развития территории.

Застройщики представили проекты развития территории Центрального колхозного рынка (ЦКР) в Перми. Презентация прошла на заседании градостроительного совета Пермского края, рассказали в пресс-службе Минимущества Прикамья.

Свои проекты представили группа компаний «ИНГРУПП» и ООО «Специализированный застройщик Талан-Пермь». Они предлагают обустроить общественные пространства, а также создать объекты социальной инфраструктуры — школу, детские сады и поликлинику.

Фото: пресс-служба Минимущества Пермского края

Проект «ИНГРУПП» вдохновлен горой Колпаки, находящейся на территории Пермского края. Перед этим жилым комплексом планируется создать площадь и общественные пространства. По проекту «Талана» предусмотрено создание новое озелененной территории общего пользования и облагораживание кромки долины реки Данилихи. Кроме того, градостроительный совет Прикамья рассмотрел и другие проекты, однако власти не сообщают, какие именно.

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#Недвижимость#Общество#Пермь#Проект#Цкр#Центральный рынок#Минимущества Прикамья
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