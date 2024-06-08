Застройщики презентовали проекты развития территории Центрального рынка в Перми

Проект «ИНГРУПП» вдохновлен горой Колпаки, находящейся на территории Пермского края. Перед этим жилым комплексом планируется создать площадь и общественные пространства. По проекту «Талана» предусмотрено создание новое озелененной территории общего пользования и облагораживание кромки долины реки Данилихи. Кроме того, градостроительный совет Прикамья рассмотрел и другие проекты, однако власти не сообщают, какие именно.