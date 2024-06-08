Завершено расследование убийства советского рок-музыканта Игоря Талькова

Преступление было совершено за кулисами дворца спорта «Юбилейный» 25 октября 1991 года. Во время конфликта обвиняемого с представителем певицы Азизы, Игорем Малаховым, Шляфман попытался застрелить из револьвера Малахова, но попал в Талькова. В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.