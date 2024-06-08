Завершено расследование убийства советского рок-музыканта Игоря Талькова

Posted Сегодня, 10:53
Published Сегодня, 10:53
Modified Сегодня, 10:55
Updated Сегодня, 10:55
Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу окончило расследование уголовного дела в отношении концертного директора певца и музыканта Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).
Преступление было совершено за кулисами дворца спорта «Юбилейный» 25 октября 1991 года. Во время конфликта обвиняемого с представителем певицы Азизы, Игорем Малаховым, Шляфман попытался застрелить из револьвера Малахова, но попал в Талькова. В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.
Были допрошены более 150 свидетелей. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.
«Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.