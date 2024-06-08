properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 10:53

Published Сегодня, 10:53

Modified Сегодня, 10:55

Updated Сегодня, 10:55

СК окончил расследование убийства рок-музыканта Игоря Талькова

Завершено расследование убийства советского рок-музыканта Игоря Талькова

8 июня 2024, 10:53
Фото: YouTube-канал «Игорь Тальков»

СК окончил расследование убийства рок-музыканта Игоря Талькова

Тальков был застрелен в 1991 году.

Главное следственное управление СК России по Санкт-Петербургу окончило расследование уголовного дела в отношении концертного директора певца и музыканта Игоря Талькова Валерия Шляфмана. Он обвиняется в убийстве и покушении на убийство, совершенных общеопасным способом (ст. 15, п. «д» ч. 2 ст. 102, п. «д» ч. 2 ст. 102 УК РСФСР).

Преступление было совершено за кулисами дворца спорта «Юбилейный» 25 октября 1991 года. Во время конфликта обвиняемого с представителем певицы Азизы, Игорем Малаховым, Шляфман попытался застрелить из револьвера Малахова, но попал в Талькова. В 1992 году Валерий Шляфман, скрывшийся в Израиле, был заочно привлечен органами следствия в качестве обвиняемого за совершение убийства по неосторожности.

Были допрошены более 150 свидетелей. Уголовное дело направлено для утверждения обвинительного заключения и последующей передачи в суд для рассмотрения по существу.

«Проведен ряд генетических исследований, допрошены эксперты, проводившие экспертизы в 1991–1992 годах. У одного из них были изъяты вырезы с рубашки Шляфмана со следами крови, имеющие существенное значение для установления причастности фигуранта к убийству», — сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Читайте также:
Убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в ПермиРуководитель пермского отделения движения «Зов народа» жестоко убит в ПодмосковьеСвященник высказался о скандале вокруг выступления Ольги Бузовой в Уфе
#Происшествия#Общество#Убийство#Ск#Музыка
Подпишитесь
Пермский театральный критик выступила на суде по делу Беркович* и Петрийчук*
Сегодня, 05:35
Контейнер поставили, а мусор не убрали. Как мэрия Перми облагораживает Мулянку
Сегодня, 07:21
Без горячей воды останутся дома в Рабочем поселке, Громовском, Закамске и на Висиме
Сегодня, 08:22
Убитого зампреда движения «Зов народа» Антона Еговцева похоронят в Перми
Сегодня, 09:45
«Амкар Пермь» выпустил лимитированную коллекцию банных принадлежностей
Сегодня, 06:27
В селе Кын Пермского края летом будут снимать продолжение фильма «Батя»
Сегодня, 07:43
"