«Амкар Пермь» не смог на домашнем поле переиграть кировское «Динамо»

Posted Сегодня, 09:52
Published Сегодня, 09:52
Modified Сегодня, 09:54
Updated Сегодня, 09:54
В субботу, 8 июня, на стадионе «Звезда» «Амкар Пермь» и кировское «Динамо» сыграли вничью в матче чемпионата среди команд второй лиги. Счет в ходе матча открыт не был — 0:0.
В ходе встречи пермский клуб демонстрировал полное доминирование на поле, нанеся шесть ударов в створ ворот (против одного у гостей), пробив 12 угловых (против одного) и владея мячом 59% игрового времени.
Кстати, был установлен рекорд сезона по посещаемости на «Звезде». Матч посмотрели 2438 зрителей.
Динамовцы лидируют после девяти туров. Пермский клуб имел возможность догнать кировчан, если бы одержал победу. Ничья сохранила разрыв между командами в три очка.
Следующую игру в турнире пермяки проведут в Екатеринбурге против ФК «Урал-2».