«Чайковскую птицефабрику» оштрафовали за препятствование проверке

Posted Сегодня, 12:19
Published Сегодня, 12:19
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
АО «Птицефабрика Чайковская» оштрафовали за препятствование проверки Россельхознадзора. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления ведомства.
В апреле этого года в отношении АО «Птицефабрика Чайковская», площадка в деревне Чумна Чайковского городского округа, осуществляющего деятельность по содержанию птицы, получению и реализации яйца, мяса птицы, должна была состояться внеплановая проверка по требованию прокуратуры Пермского края.
Директора птицефабрики о дате и времени начала проведения внепланового контрольного мероприятия уведомили дважды надлежащим образом, но к его началу проверки ни сам директор, ни доверенное лицо не явились.
В апреле 2024 года должностным лицом Управления Россельхознадзора составлены акты о невозможности проведения контрольного мероприятия организации. Было возбуждено административное производство по ч. 1, ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ, составлены протоколы об административном правонарушении.
В четверг, 6 июня, мировой судья судебного участка № 5 Чайковского судебного района признал АО «Птицефабрика Чайковская» виновным в совершении административного правонарушения по ч. 1 ст. 19.4.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 5 тыс. рублей и по ч. 2 ст. 19.4.1 КоАП РФ с назначением наказания в виде штрафа в размере 20 тыс. рублей.