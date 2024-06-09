Известный пермский географ возмутился состоянием Черняевского леса

Posted Сегодня, 08:16
Published Сегодня, 08:16
Modified Сегодня, 08:18
Updated Сегодня, 08:18
Известный пермский ученый-географ, председатель Пермского краевого отделения Русского географического общества, декан географического факультета ПГНИУ, кандидат географических наук Андрей Зайцев написал у себя в соцсетях, что недоволен состоянием Черняевского леса сейчас. Под постом развернулась бурная дискуссия.
«К огромному сожалению, Черняевский лес уродуют. Разрушают экосистему. Кому нужны эти дорожки, отсыпанные камнем? Зачем все это? Было прекрасное место для занятия бегом, просто для прогулок по тихим тропам. Скоро не останется ничего», — пишет декан.
Далее он отмечает, что ему удобнее бегать по грунту, а не по граниту. «20 лет бегаю, никакого вытаптывания по беговой трассе там не видел», — резюмирует он.
В комментариях под постом ученому ответил начальник управления по экологии и природопользованию администрации Перми Дмитрий Андреев: «Кто мешает бегать по грунту? Грунтовую „трёшку“, на которой многие спортсмены бегают, никто гранитом отсыпать не собирается. Советую в будущем сначала разобраться, прежде чем гадости и грязь писать».
Однако, далее чиновник немного от эмоций перешел к аргументам: «Андрей Аркадьевич, как-то это не профессионально. Во-первых, на фото парк культуры и отдыха Балатово, который сейчас на реконструкции, а не лес.
Во-вторых, на первом фото раньше была широкая парковка чуть ли не на самих деревьях, совсем без растительности и с оголенными корнями, ещё заброшенный бассейн рядом был. Эту экосистему разрушают? Там делают набивную дорожку из отсева гранита, а вместо парковки будет восстановление почвенно-растительного слоя.
На втором фото также будет набивная дорожка из отсева гранита. Удобная для бега, безопасная для природы, т. к. предотвращается вытаптывание».
Этот комментарий тут же, в свою очередь, не оставил без ответа депутат Пермской гордумы, преподаватель географического факультета Сергей Стенно: «Дмитрий Николаевич, что вы занимаетесь словоблудием „лес парк“. Вы прекрасно понимаете это просто юридический казус, а по сути, это все лесные насаждения. Надеюсь, вы не забыли курс „Лесоведения Лесное насаждение — это совокупность растений, состоящая из древостоя, а также, часто, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова, т. е. понятие ‚насаждение‘ шире, чем понятие ‚древостой‘ (ОСТ 56-108-98).“ И это соответствует всей этой территории. То, что часть территории назвали парком, это не значит, что он перестал быть лесом. Вы профессионал, постыдитесь заниматься крючкотворством».
Андрей Зайцев также отреагировал на замечание о том, что парк — не лес: «Разумеется, более правильно с точки зрения управления мыслить правовым статусом. Но так уж сложилось, что работаю в научной организации и больше мыслю границами экосистем, а не земельными участками с определенным правовым статусом».
В конце мая Пермская природоохранная прокуратура организовала проверку выполнения работ по обустройству особо охраняемой природной территории «Черняевский лес». Поводом для проверки стала публикация Properm.ru о возможных повреждениях лесных насаждений, почв.
В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка действиями органов местного самоуправления, МКУ «Пермское городское лесничество» на предмет осуществления ими контроля за работой подрядной организации. «В случае выявления нарушений будет принят комплекс мер прокурорского реагирования» — отмечают в прокуратуре.