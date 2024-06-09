Известный пермский географ возмутился состоянием Черняевского леса

Этот комментарий тут же, в свою очередь, не оставил без ответа депутат Пермской гордумы, преподаватель географического факультета Сергей Стенно: «Дмитрий Николаевич, что вы занимаетесь словоблудием „лес парк“. Вы прекрасно понимаете это просто юридический казус, а по сути, это все лесные насаждения. Надеюсь, вы не забыли курс „Лесоведения Лесное насаждение — это совокупность растений, состоящая из древостоя, а также, часто, подроста, подлеска и живого напочвенного покрова, т. е. понятие ‚насаждение‘ шире, чем понятие ‚древостой‘ (ОСТ 56-108-98).“ И это соответствует всей этой территории. То, что часть территории назвали парком, это не значит, что он перестал быть лесом. Вы профессионал, постыдитесь заниматься крючкотворством».