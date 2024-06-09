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На «Тихом Компросе» в Перми разрешили строить здания в семь этажей

На «Тихом Компросе» в Перми «подросла» этажность новой застройки

9 июня 2024, 09:12
Фото: properm.ru

На «Тихом Компросе» в Перми разрешили строить здания в семь этажей

Ранее планировалась застройка не выше четырёх этажей. Такие изменения внесены краевыми властями в разрешительную документацию территории.

Краевое правительство утвердило изменения Правил землепользования и застройки, касающиеся комплексного развития территории жилой застройки, границами которой служат улицы Коминтерна, Куйбышева и Чкалова, а также несколько земельных участков. На документ первым обратил внимание «Коммерсант-Прикамье».

В изменённых Правилах приведены предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Так, максимальная высота зданий установлена на уровне семи этажей. При этом оговаривается, что она не может превышать ограничения, действующие для территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина».

Ранее Министерство строительства Пермского края дважды объявляло торги по КРТ на «Тихом Компросе». На первые не поступило заявок. Вторые ведомство отменило для внесения изменений в аукционную документацию. Ограничение этажности тогда было установлено на уровне четырёх этажей, что по мнению экспертов, делало экономику проекта убыточной.

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#Коммунальный рай#Пермь#Строительство#Стройка
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