На «Тихом Компросе» в Перми «подросла» этажность новой застройки

В изменённых Правилах приведены предельные параметры разрешенного использования земельных участков и объектов капитального строительства. Так, максимальная высота зданий установлена на уровне семи этажей. При этом оговаривается, что она не может превышать ограничения, действующие для территории объекта культурного наследия — достопримечательного места «Проспект им. Сталина».