Пермское предприятие изготовило из девяти тонн говядины 14

Далее 14,152 тонн говядины было реализовано СПСПК «Мясница» (Пермь), который выработал из этой продукции 15,643 тонн охлажденной говядины. Говядина была направлена в розничные продуктовые сети Перми для дальнейшей реализации конечному потребителю.