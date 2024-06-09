Пермское предприятие изготовило из девяти тонн говядины 14

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:29
Updated Сегодня, 11:29
В работе пермского мясоперерабатывающего предприятия выявлены нарушение. Уполномоченное лицо нарушителя — ООО «Мицар» — аннулировано в системе ФГИС ВетИС, сообщают в Управлении Россельхознадзора по Кировской области, Удмуртской Республике и Пермскому краю.
В ходе мониторинга системы ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» установлены нарушения при оформлении электронных ветеринарных сопроводительных документов ООО «Мицар» из Перми.
6 мая уполномоченное лицо организации оформило ветеринарный сопроводительный документ на выработку 14,152 тонн говядины, где в качестве сырья использовалось 9,45 тонн охлажденной говядины, чего недостаточно для выработки данного объема продукции.
Далее 14,152 тонн говядины было реализовано СПСПК «Мясница» (Пермь), который выработал из этой продукции 15,643 тонн охлажденной говядины. Говядина была направлена в розничные продуктовые сети Перми для дальнейшей реализации конечному потребителю.
ООО «Мицар» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их обеспечению, уполномоченное лицо аннулировано в системе ФГИС ВетИС.