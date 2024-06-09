Пермяков предупреждают о росте пожарной опасности на следующей неделе

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с высокой пожарной опасностью, в МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.