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Posted Сегодня, 10:32

Published Сегодня, 10:32

Modified Сегодня, 10:34

Updated Сегодня, 10:34

В Пермском крае с 10 по 13 июня ожидают рост пожарной опасности

Пермяков предупреждают о росте пожарной опасности на следующей неделе

9 июня 2024, 10:32
Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В Пермском крае с 10 по 13 июня ожидают рост пожарной опасности

В регионе прогнозируется жаркая сухая погода.

По данным Пермского ЦГМС с 10 по 13 июня местами на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность, четвертого класса. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с высокой пожарной опасностью, в МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.

В случае обнаружения пожара необходимо:

  • Немедленно сообщить в пожарную охрану по номеру 101 (для звонка с мобильного телефона), со стационарного телефона — 01.
  • Принять меры по эвакуации людей, а при условии отсутствия угрозы жизни и здоровью — меры по тушению пожара в начальной стадии.
#Происшествия#Пожар
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