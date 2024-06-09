Пермяков предупреждают о росте пожарной опасности на следующей неделе

Posted Сегодня, 10:32
Published Сегодня, 10:32
Modified Сегодня, 10:34
Updated Сегодня, 10:34
По данным Пермского ЦГМС с 10 по 13 июня местами на территории Пермского края ожидается высокая пожарная опасность, четвертого класса. Об этом сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
В связи с прогнозируемыми опасными метеорологическими явлениями, связанными с высокой пожарной опасностью, в МЧС рекомендуют соблюдать требования пожарной безопасности. Необходимо быть предельно аккуратными при разведении костров, топке печей в банях, разведении открытого огня в парках и на сельхозугодиях.
В случае обнаружения пожара необходимо: