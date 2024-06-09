Правительство Тюменской области оказывает полное содействие по делу Вахрина

Posted Сегодня, 05:37
Published Сегодня, 05:37
Modified Сегодня, 05:39
Updated Сегодня, 05:39
В правительстве Тюменской области прокомментировали задержание по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона, бывшего пермского политика Вячеслава Вахрина. Правительство области оказывает полное содействие следствию, отмечают в его пресс-службе.
«Губернатор Тюменской области в курсе данной ситуации. Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Вахриным, продолжит работу в штатном режиме. Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы будут приняты в понедельник», отмечают в Тюмени.
Также решения в части принятия кадровых решений будут осуществляться в соответствии с законодательством. В понедельник будет назначена проверка по данному факту. «В рамках этой проверки будут изучены конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вячеслава Михайловича», — говорится в сообщении.
Вячеслав Вахрин вчера, 8 июня, арестован до 6 августа Басманным судом Москвы по подозрению во взятке. Последние годы он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области.
Как сообщают в пресс-службе судов Москвы, арестован и взяткодатель, Алексей Гоцык, в отношении которого также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа. Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).
С 2001 по 2006 Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .