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Updated Сегодня, 05:39

Правительство Тюмени оказывает следствию содействие по делу Вячеслава Вахрина

Правительство Тюменской области оказывает полное содействие по делу Вахрина

9 июня 2024, 05:37
Фото: Москвоские суды общей юрисдикции

Правительство Тюмени оказывает следствию содействие по делу Вячеслава Вахрина

Бывший пермский политик задержан в Москве по подозрению в получении взятки.

В правительстве Тюменской области прокомментировали задержание по подозрению в получении взятки заместителя губернатора региона, бывшего пермского политика Вячеслава Вахрина. Правительство области оказывает полное содействие следствию, отмечают в его пресс-службе.

«Губернатор Тюменской области в курсе данной ситуации. Вне зависимости от обстоятельств, сфера ЖКХ, курируемая Вячеславом Вахриным, продолжит работу в штатном режиме. Все необходимые решения, связанные с временным исполнением обязанностей куратора сферы будут приняты в понедельник», отмечают в Тюмени.

Также решения в части принятия кадровых решений будут осуществляться в соответствии с законодательством. В понедельник будет назначена проверка по данному факту. «В рамках этой проверки будут изучены конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вячеслава Михайловича», — говорится в сообщении.

Вячеслав Вахрин вчера, 8 июня, арестован до 6 августа Басманным судом Москвы по подозрению во взятке. Последние годы он занимал пост заместителя губернатора Тюменской области.

Как сообщают в пресс-службе судов Москвы, арестован и взяткодатель, Алексей Гоцык, в отношении которого также избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 29 суток, до 6 августа. Директор ООО «Специализированный застройщик Восток Девелопмент» обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 291 УК РФ (дача взятки в особо крупном размере).

С 2001 по 2006 Вахрин был депутатом Законодательного Собрания Пермской области, членом комитета по социальной политике и правам человека. Состоял в квалификационной коллегии судей Пермской области как представитель общественности. Из-за конфликта с губернатором Олегом Чиркуновым в 2006 году завершил политическую карьеру в Прикамье и переехал в Тюмень .

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