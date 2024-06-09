Правительство Тюменской области оказывает полное содействие по делу Вахрина

Также решения в части принятия кадровых решений будут осуществляться в соответствии с законодательством. В понедельник будет назначена проверка по данному факту. «В рамках этой проверки будут изучены конкретные обстоятельства дела, которые определят решения в отношении Вячеслава Михайловича», — говорится в сообщении.