Председатель Следкома озадачился водоснабжением одного из поселков Прикамья

«Более 10 лет в весенне-осенний период из-за значительного износа инженерных систем в жилые дома нерегулярно подается вода. Отмечается, что использовать ее для питья и бытовых нужд опасно для здоровья, так как водозаборный колодец загрязнен из-за отсутствия за ним контроля со стороны коммунальных служб», сообщают в ведомстве.