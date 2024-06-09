Председатель Следкома озадачился водоснабжением одного из поселков Прикамья

Posted Сегодня, 05:03
Published Сегодня, 05:03
Modified Сегодня, 05:05
Updated Сегодня, 05:05
Александр Бастрыкин поручил провести проверку по информации о нарушении прав жителей «поселка Бымка Пермского края». Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
В интернете сообщается «о ненадлежащем водоснабжении жителей в поселке Бымке Пермского края». Отметим, что в Пермском крае (как и во всей России) нет населенного пункта с таким названием. Вероятнее всего, речь идет о поселке Бымок Кунгурского округа.
«Более 10 лет в весенне-осенний период из-за значительного износа инженерных систем в жилые дома нерегулярно подается вода. Отмечается, что использовать ее для питья и бытовых нужд опасно для здоровья, так как водозаборный колодец загрязнен из-за отсутствия за ним контроля со стороны коммунальных служб», сообщают в ведомстве.
Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину провести процессуальную проверку и доложить о ее предварительных и окончательных результатах.
Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства, сообщает пресс-служба.