Самолет из Перми в Москву задержали на полтора часа из-за птицы

Posted Сегодня, 06:08
Published Сегодня, 06:08
Modified Сегодня, 06:10
Updated Сегодня, 06:10
В ночь на субботу, 8 июня, следовавший в Пермь из Сочи самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с птицей. Следующий вылет этого же воздушного судна, запланированный в московский аэропорт Внуково, задержали на полтора часа из-за послеполетного осмотра, сообщает 59. Ру.
Следовавший из Сочи в Пермь Boeing 737 авиакомпании «Победа» столкнулся с птицей.
По данным Flightradar24, Boeing 737 авиакомпании «Победа» при выполнении рейса DP 365 приземлился в Большом Савино с 10-минутным опережением расписания. После этого борт должен был вылететь по маршруту рейса PD 434 до Внуково, но взлетел с полуторачасовым опозданием в 7:36.
«При выполнении послеполетного осмотра воздушного судна в аэропорту Перми повреждения не обнаружены, — сообщили изданию в пресс-службе лоукостера. — Воздушное судно допущено к эксплуатации без ограничений».