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Updated Сегодня, 06:10

Самолет из Перми вылетел на полтора часа позже из-за столкновения с птицей

Самолет из Перми в Москву задержали на полтора часа из-за птицы

9 июня 2024, 06:08
Фото: 1MI

Самолет из Перми вылетел на полтора часа позже из-за столкновения с птицей

Столкновение произошло при перелете из Сочи до Большого Савино.

В ночь на субботу, 8 июня, следовавший в Пермь из Сочи самолет авиакомпании «Победа» столкнулся с птицей. Следующий вылет этого же воздушного судна, запланированный в московский аэропорт Внуково, задержали на полтора часа из-за послеполетного осмотра, сообщает 59. Ру.

Следовавший из Сочи в Пермь Boeing 737 авиакомпании «Победа» столкнулся с птицей.

По данным Flightradar24, Boeing 737 авиакомпании «Победа» при выполнении рейса DP 365 приземлился в Большом Савино с 10-минутным опережением расписания. После этого борт должен был вылететь по маршруту рейса PD 434 до Внуково, но взлетел с полуторачасовым опозданием в 7:36.

«При выполнении послеполетного осмотра воздушного судна в аэропорту Перми повреждения не обнаружены, — сообщили изданию в пресс-службе лоукостера. — Воздушное судно допущено к эксплуатации без ограничений».

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#Происшествия#Пермь#Самолет
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