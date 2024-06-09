Самолет из Перми в Москву задержали на полтора часа из-за птицы

По данным Flightradar24, Boeing 737 авиакомпании «Победа» при выполнении рейса DP 365 приземлился в Большом Савино с 10-минутным опережением расписания. После этого борт должен был вылететь по маршруту рейса PD 434 до Внуково, но взлетел с полуторачасовым опозданием в 7:36.