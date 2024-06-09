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Updated Сегодня, 11:50

Убийца Антона Еговцева будет находится в СИЗО до 7 августа

Убийца пермского общественника отправлен в СИЗО до 7 августа

9 июня 2024, 11:48
Фото: телеграмм-канал SHOT

Убийца Антона Еговцева будет находится в СИЗО до 7 августа

Дмитрий Матвеев просил ограничится домашним арестом из-за состояния здоровья.

Дмитрия Матвеева, которого подозревают в убийстве зампреда организации «Зов народа» Антона Еговцева, арестовали на два месяца. Суд отправил его в СИЗО до 7 августа, сообщает телеграмм-канал SHOT.

Во время заседания Матвеев отказался говорить о мотивах убийства и просил, чтобы его направили в больницу, а не в СИЗО. Свою просьбу он мотивировал проблемами со зрением и почками. Адвокат Матвеева ходатайствовал о переводе подзащитного под домашний арест.

Заместитель председателя организации «Зов народа» Антон Еговцев был зарезан в подъезде в Подмосковье в ночь на пятницу, 7 июня. Подозреваемым в убийстве является тренер по мотокроссу Дмитрий Матвеев. По данным СМИ, Матвеев много лет был влюблен в жену общественника Екатерину и преследовал семью — сидел в автомобиле у подъезда. В вечер убийства подозреваемый караулил Еговцева у подъезда. Общественник звонил в полицию и жаловался на угрозы.

Telegram-канал Mash сообщал, что Матвеев зашел в подъезд дома, где жили Еговцевы, с сумкой, в которой были нож и молоток. Мужчина замазал глазок краской и отключил электричество в квартире, чтобы Антон вышел из нее — тогда Еговцев был на больничном. Когда Еговцев вышел, то получил не менее семи ударов ножом. Он смог перехватить нож и ударить нападавшего. Сейчас Дмитрий Матвеев находится в больнице.

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