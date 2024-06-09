В Горнозаводском районе «Лада» насмерть сбила пешехода

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Сегодня ночью в Горнозаводском округе автомобиль на дороге насмерть сбил пешехода. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Пермского края.
9 июня около 2:30 по автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области двигалась «Лада Гранда» под управлением 42-летнего водителя.
На 60 км водитель допустил наезд на 46-летнего пешехода, двигавшегося на встречу движения транспортных средств, без световозвращающих элементов на одежде. Последний от полученных травм скончался.
По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.