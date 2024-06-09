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В Пермском крае «Лада» насмерть сбила на трассе пешехода

В Горнозаводском районе «Лада» насмерть сбила пешехода

9 июня 2024, 08:45
Фото: 1MI

В Пермском крае «Лада» насмерть сбила на трассе пешехода

Трагедия произошла ночью на автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области
Сюжет
Дтп

Сегодня ночью в Горнозаводском округе автомобиль на дороге насмерть сбил пешехода. Об этом сообщают в Госавтоинспекции Пермского края.

9 июня около 2:30 по автодороге Горнозаводск — граница Свердловской области двигалась «Лада Гранда» под управлением 42-летнего водителя.

На 60 км водитель допустил наезд на 46-летнего пешехода, двигавшегося на встречу движения транспортных средств, без световозвращающих элементов на одежде. Последний от полученных травм скончался.

По факту ДТП проводится проверка, уточняются все обстоятельства произошедшего.

#Происшествия#Дтп
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