В Перми начались работы по оборудованию в здании ВКИУ гостиницы

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 13:01
Updated Сегодня, 13:01
В Перми начались работы по приспособлению бывшего здания ВКИУ на улице Окулова, 4 под гостиницу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ООО «Окулова, 4» Иван Малахов в ходе мероприятия на ВДНХ.
На базе здания бывшего военного училища планируется открыть четырехзвездочный отель. Финансирование проекта составит 2,5 млрд рублей. На работы отводится 2 года и 3 месяца — первых гостей планируется принять в отеле в 2026 году.
В конце мая в Перми был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4, под гостиницу.
Исполнитель обязуется выполнить реконструкцию здания на Окулова, 4, в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Стоимость контракта составила свыше 2 млрд рублей. В январе 2024 года проектная документация по объекту получила положительное заключение госэкспертизы.
В четырехзвездочной гостинице планируется обустроить около 198 комфортабельных номеров со второго по пятый этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.
Организация «Стройуниверсал-Парма» находится на строительном рынке Прикамья более 18 лет. Компания построила многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», здания детской поликлиники и хирургического корпуса в Кудымкаре.