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В Перми начались работы по приспособлению бывшего здания ВКИУ под гостиницу

В Перми начались работы по оборудованию в здании ВКИУ гостиницы

9 июня 2024, 12:59
Фото: properm.ru

В Перми начались работы по приспособлению бывшего здания ВКИУ под гостиницу

Они должны завершится в 2026 году.

В Перми начались работы по приспособлению бывшего здания ВКИУ на улице Окулова, 4 под гостиницу. Об этом ТАСС рассказал генеральный директор ООО «Окулова, 4» Иван Малахов в ходе мероприятия на ВДНХ.

На базе здания бывшего военного училища планируется открыть четырехзвездочный отель. Финансирование проекта составит 2,5 млрд рублей. На работы отводится 2 года и 3 месяца — первых гостей планируется принять в отеле в 2026 году.

В конце мая в Перми был заключен контракт с ООО «Стройуниверсал-Парма» на выполнение реконструкции объекта капитального строительства по ул. Окулова, 4, под гостиницу.

Исполнитель обязуется выполнить реконструкцию здания на Окулова, 4, в течение 27 месяцев с даты заключения договора. Стоимость контракта составила свыше 2 млрд рублей. В январе 2024 года проектная документация по объекту получила положительное заключение госэкспертизы.

В четырехзвездочной гостинице планируется обустроить около 198 комфортабельных номеров со второго по пятый этаж, фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

Организация «Стройуниверсал-Парма» находится на строительном рынке Прикамья более 18 лет. Компания построила многофункциональный спортивный комплекс «Энергия», здания детской поликлиники и хирургического корпуса в Кудымкаре.

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#Пермь#Вкиу#Гостиница
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