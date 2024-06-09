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Published Сегодня, 07:47

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Updated Сегодня, 07:49

В Перми у пруда выявлены пятеро детей без присмотра взрослых

В Перми начались рейды у водоемов по выявлению несовершеннолетних

9 июня 2024, 07:47
Фото: properm.ru

В Перми у пруда выявлены пятеро детей без присмотра взрослых

Выявлены пятеро детей без присмотра взрослых.
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Дети

В Перми начали привлекать к ответственности родителей несовершеннолетних, обнаруженных у воды без взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних провела первый в этом году рейд по патрулированию неорганизованных мест отдыха на открытых водоёмах, сообщают в мэрии.

У Андроновского пруда задержаны пятеро детей без сопровождения взрослых. В отношении законных представителей несовершеннолетних в отделе полиции были зарегистрированы материалы о ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.

Нахождение несовершеннолетних у воды без сопровождения взрослых является поводом для привлечения последних к ответственности. Особенно опасно купаться на несанкционированных пляжах.

С наступлением лета такие мероприятия будут проводиться не реже одного раза в неделю.

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#Происшествия#Пермь#Дети
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