В Перми начались рейды у водоемов по выявлению несовершеннолетних

В Перми начали привлекать к ответственности родителей несовершеннолетних, обнаруженных у воды без взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних провела первый в этом году рейд по патрулированию неорганизованных мест отдыха на открытых водоёмах, сообщают в мэрии.