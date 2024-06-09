В Перми начались рейды у водоемов по выявлению несовершеннолетних

Posted Сегодня, 07:47
Published Сегодня, 07:47
Modified Сегодня, 07:49
Updated Сегодня, 07:49
В Перми начали привлекать к ответственности родителей несовершеннолетних, обнаруженных у воды без взрослых. Комиссия по делам несовершеннолетних провела первый в этом году рейд по патрулированию неорганизованных мест отдыха на открытых водоёмах, сообщают в мэрии.
У Андроновского пруда задержаны пятеро детей без сопровождения взрослых. В отношении законных представителей несовершеннолетних в отделе полиции были зарегистрированы материалы о ненадлежащем исполнение обязанностей по воспитанию и содержанию детей.
Нахождение несовершеннолетних у воды без сопровождения взрослых является поводом для привлечения последних к ответственности. Особенно опасно купаться на несанкционированных пляжах.
С наступлением лета такие мероприятия будут проводиться не реже одного раза в неделю.