В Перми в центре города сегодня утром горел павильон

Posted Сегодня, 07:20
Published Сегодня, 07:20
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Updated Сегодня, 07:22
Сегодня утром на Комсомольском проспекте горел павильон. Причиной могло стать короткое замыкание, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.
Сообщение о пожаре на Комсомольском проспекте поступило в 6:07. К месту вызова направлены 21 человек личного состава и четыре единицы техники. На месте оказалось, что горела деревянная обшивка внутри металлического павильона. Предварительная площадь пожара составила квадратный метр. Горение ликвидировано в 6:41.
Погибших и травмированных на пожаре нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электросетей.
В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.