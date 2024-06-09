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Published Сегодня, 07:20

Modified Сегодня, 07:22

Updated Сегодня, 07:22

На Комсомольском проспекте в Перми горел металлический павильон

В Перми в центре города сегодня утром горел павильон

9 июня 2024, 07:20
Фото: properm.ru

На Комсомольском проспекте в Перми горел металлический павильон

Причина возгорания — короткое замыкание.

Сегодня утром на Комсомольском проспекте горел павильон. Причиной могло стать короткое замыкание, сообщают в ГУ МЧС по Пермскому краю.

Сообщение о пожаре на Комсомольском проспекте поступило в 6:07. К месту вызова направлены 21 человек личного состава и четыре единицы техники. На месте оказалось, что горела деревянная обшивка внутри металлического павильона. Предварительная площадь пожара составила квадратный метр. Горение ликвидировано в 6:41.

Погибших и травмированных на пожаре нет. Предварительная причина пожара — нарушение правил технической эксплуатации электросетей.

В настоящее время сотрудниками надзорной деятельности и профилактической работы Главного управления МЧС России по Пермскому краю проводятся проверочные мероприятия, обстоятельства и причина пожара устанавливаются.

#Происшествия#Пермь#Пожар
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