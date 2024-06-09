В Перми в центре города сегодня утром горел павильон

Сообщение о пожаре на Комсомольском проспекте поступило в 6:07. К месту вызова направлены 21 человек личного состава и четыре единицы техники. На месте оказалось, что горела деревянная обшивка внутри металлического павильона. Предварительная площадь пожара составила квадратный метр. Горение ликвидировано в 6:41.