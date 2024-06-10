Был мужем и отцом. На СВО погиб военнослужащий из Соликамска

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
В ходе СВО погиб Александр Клушин из Соликамска, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Родственники погибшего сообщают в социальных сетях, что он был отцом и мужем.
Прощание с мужчиной состоится завтра, 11 июня, в 12:00 во Дворце культуры завода «Урал». Похоронят военнослужащего в селе Осокино, прощальный обед состоится в ресторане «Кама».
СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. О погибших военнослужащих со стороны России сообщают их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов.