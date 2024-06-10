properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

В ходе СВО погиб Александр Клушин из Соликамска

Был мужем и отцом. На СВО погиб военнослужащий из Соликамска

10 июня 2024, 12:25
Фото: страница родственников погибшего в соцсетях

В ходе СВО погиб Александр Клушин из Соликамска

Возраст мужчины и обстоятельства его поступления на СВО не уточняют.

В ходе СВО погиб Александр Клушин из Соликамска, сообщили в пресс-службе администрации городского округа. Родственники погибшего сообщают в социальных сетях, что он был отцом и мужем.

Прощание с мужчиной состоится завтра, 11 июня, в 12:00 во Дворце культуры завода «Урал». Похоронят военнослужащего в селе Осокино, прощальный обед состоится в ресторане «Кама».

СВО началась 24 февраля 2022 года и продолжается по сей день. О погибших военнослужащих со стороны России сообщают их родственники, а также пресс-службы администраций округов и районов.

Читайте также:
В Нытве простятся с погибшим на СВО наводчиком-операторомУвлекался мототехникой. Рядовой из Александровского округа погиб на СВОНа СВО погибли два военнослужащих из Добрянского и Куединского округов
#Общество#Военная операция на Украине#Пермь#Сво
Подпишитесь
После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта
Сегодня, 17:44
Пермский криминальный авторитет* выступил с последним словом по делу об АУЕ**
Сегодня, 11:23
С евангелистов суд взыскал в пользу мэрии Перми почти 14 миллионов рублей
Сегодня, 15:57
В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя
Сегодня, 10:36
Пермский краевой суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего главного пристава
Сегодня, 10:58
Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду
Сегодня, 02:00
"