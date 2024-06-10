Частный сектор, квартиры и школа. В каких домах в Перми временно не будет воды

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:12
Updated Сегодня, 05:12
В Перми в ближайшие полторы недели запланированы отключения воды в отдельных домах. В эти дни ООО «Новогор-Прикамье» и сторонние подрядчики будут проводить замену задвижек, участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов. Публикуем адреса домов, которые будут временно отключать от водоснабжения.
13 июня с 9:00 до 19:00:
14 июня с 9:30 до 19:30:
Пониженное давление будет наблюдаться в этот же день, но с 13:00 до 16:00, по адресам:
Тоже 14 июня, но с 10:00 и до 10:00 15 июня, воды не будет на улицах:
В субботу, 15 июня, с 9:30 до 16:00, без водоснабжения останутся:
16 июня с 9:30 до 19:30:
17 июня с 13:00 до 16:00 на пониженном давлении будут дома:
18 июня с 9:00 до 21:00 без воды:
В тот же день — дома с пониженным давлением в системе водоснабжения с 13:00 до 16:00:
С 10:00 18 июня до 10:00 19 июня без воды останутся дома:
В следующую среду, 19 июня, с 9:30 до 19:30, холодную воду отключат по адресам:
В этот же день, с 12:00 до 16:00 на пониженном давлении будут дома: