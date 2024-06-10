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В Перми с 13 по 19 июня временно отключат холодную воду в некоторых домах

Частный сектор, квартиры и школа. В каких домах в Перми временно не будет воды

10 июня 2024, 05:10
Фото: ideogram.ai

В Перми с 13 по 19 июня временно отключат холодную воду в некоторых домах

По некоторым адресам возможно пониженное давление воды.

В Перми в ближайшие полторы недели запланированы отключения воды в отдельных домах. В эти дни ООО «Новогор-Прикамье» и сторонние подрядчики будут проводить замену задвижек, участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов. Публикуем адреса домов, которые будут временно отключать от водоснабжения.

13 июня с 9:00 до 19:00:

  • частные дома по ул. Курашимская, 35, 37, 37а, 39, 41, 43;
  • ул. Краснослудская, 4;
  • ул. Усинская, 36, 40;
  • Мичуринские сады.

14 июня с 9:30 до 19:30:

  • Гатауллина, 13, 17, 18, 22;
  • Кузбасская, 35, 37, 39;
  • Новосибирская, 3.

Пониженное давление будет наблюдаться в этот же день, но с 13:00 до 16:00, по адресам:

  • Лодыгина, 50, 50/1, 50/2, 52/1, 52/2, 52а, 52б, 54, 56, 56/1, 54/1;
  • Тбилисская, 31, 33, 35.

Тоже 14 июня, но с 10:00 и до 10:00 15 июня, воды не будет на улицах:

  • Левченко, 9, 11, 13, 17,
  • Бершетский переулок, 2, 3, 6,
  • Самолетная, 7а, 6,
  • Луньевская, 1, 3, 4, 5.

В субботу, 15 июня, с 9:30 до 16:00, без водоснабжения останутся:

  • Высокая, 6 (школа);
  • дома частного сектора в микрорайоне;
  • Высокая, 69, 67, 63, 61;
  • Новосельская, 28;
  • Вольская, 62/1;
  • Разъездная, 58;
  • водоразборная колонка Новосельская-Высокая.

16 июня с 9:30 до 19:30:

  • Комсомольский проспект, 59, 59а, 59к2, 49, 47, 55, 57, 57а, 57б, 59а, 61, 61а, 63, 65;
  • Успенского, 2.

17 июня с 13:00 до 16:00 на пониженном давлении будут дома:

  • Солдатова, 2, 4, 6, 8, 10, 12;
  • Кояновская, 3, 5 (детский сад);
  • Таборская, 20.

18 июня с 9:00 до 21:00 без воды:

  • Парковый проспект, 30/1, 30/2, 32, 34;
  • Пожарского 10, 12, 12/2, 14;
  • Подлесная 17, 19/1, 19/2, 23/1, 23/2, 25, 27/1, 27/2, 29.

В тот же день — дома с пониженным давлением в системе водоснабжения с 13:00 до 16:00:

  • Вижайская 11, 14, 14а, 16,16а, 18, 20.

С 10:00 18 июня до 10:00 19 июня без воды останутся дома:

  • Танкистов, 68, 70, 74, 78, 119;
  • Танкистов, 99, 103, 107, 123, 121, 117,
  • Советской Армии, 42;
  • Засулич, 9;
  • 2-я Молодогвардейская, 4, 1а;
  • Молодогвардейская, 1, 2а.

В следующую среду, 19 июня, с 9:30 до 19:30, холодную воду отключат по адресам:

  • Машинистов, 20/3, 22, 24;
  • Наумова, 1, 3, 5, 7а, 7, 8, 10, 11;
  • Кочегаров, 9, 23, 25, 27, 29;
  • Лепешинской, 6, 8.

В этот же день, с 12:00 до 16:00 на пониженном давлении будут дома:

  • Солдатова, 1, 3, 5, 7, 9, 11;
  • Вижайская, 23, 24, 25, 26, 27, 28;
  • Таборская, 12, 14.
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#Общество#Коммунальный рай#Пермь#Новогор-прикамье#Отключение воды
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