Частный сектор, квартиры и школа. В каких домах в Перми временно не будет воды

В Перми в ближайшие полторы недели запланированы отключения воды в отдельных домах. В эти дни ООО «Новогор-Прикамье» и сторонние подрядчики будут проводить замену задвижек, участков сетей, а также подключение и промывку вновь построенных водоводов. Публикуем адреса домов, которые будут временно отключать от водоснабжения.