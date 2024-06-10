«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировку

Только на заборе одиноко висел листок с приглашением в группу телеграм-чата для будущих пловцов. Как писали в этом чате тренеры и другие родители, 7 июня вечером стало известно, что из-за отсутствия горячей воды в бассейне вода не нагрелась, занятия отменили. Причем не только сегодняшнее, но и вообще до конца месяца. Новые даты начала занятий — то ли начало июля, то ли сентябрь, то ли 17 июня. Пока точно не известно.