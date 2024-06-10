«Энергия» Шрёдингера. Дети из групп обучения плаванию не попали на первую тренировку

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:44
Updated Сегодня, 13:44
Всех пригласили на первую тренировку 10 июня. Но те, кто пришли, внезапно обнаружили, что бассейн закрыт. Ни одного человека, который мог бы объяснить, что происходит, ни у входа, ни за закрытой дверью, не было.
Только на заборе одиноко висел листок с приглашением в группу телеграм-чата для будущих пловцов. Как писали в этом чате тренеры и другие родители, 7 июня вечером стало известно, что из-за отсутствия горячей воды в бассейне вода не нагрелась, занятия отменили. Причем не только сегодняшнее, но и вообще до конца месяца. Новые даты начала занятий — то ли начало июля, то ли сентябрь, то ли 17 июня. Пока точно не известно.
На вопрос одной из мам, как вернуть деньги, ей ответили, что надо приехать написать заявление на возврат денег, но место в группе обучения плаванию ребенок потеряет.
«Родителей оповестили не всех, написали об отмене занятий где-то в группе ВКонтакте. Не встретили, не объяснили, не извинились! Что за отношение к нам, к детям?» — возмущены родители, которых не поставили в известность об отмене занятий.
Официальная позиция Минспорта такова: «работы по опрессовке должны были завершиться 4 июня, но они продлены до 11 июня. Сейчас температура воды в бассейне 14 градусов, занятия проводить нельзя. В связи с этим было принято решение о переносе».
По поводу того, почему родителей не оповестили, в Минспорта пояснили, что родители оповещены через группу в ВКонтакте (про него знали далеко не все), специально созданный канал в ТГ (листочек с которым родители обнаружили сегодня, когда привели детей на несостоявшуюся тренировку).
Занятия, по данным Минспорта, должны начаться 17 июня. «Для тех, кто не сможет посещать занятия в установленное время, будут предусмотрены другие часы либо будут возвращены деньги», — сообщили в Минспорте. Однако тренеры Академии игровых видов спорта, с которой родители заключили договор, о переносе часов ничего не знают, сказать не могут.