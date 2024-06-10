Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе

Posted Сегодня, 06:03
Published Сегодня, 06:03
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Updated Сегодня, 06:05
Проектная документация по строительству в Губахе автодороги в объезд ул. Краснооктябрьской к садовому обществу Каменный цветок прошла госэкспертизу. Положительное заключение выдало краевое управление Госэкспертизы, документ датирован пятницей, 7 июня, первым обратил внимание Business Class.
Ориентировочная площадь нового участка дороги составит 1,5 км, она будет двухполосной. Строительство объекта входит в программу развития туризма в Прикамье и связано с обеспечением транспортной доступности всесезонного курорта «Губаха». Согласно данным портала госзакупок, разработкой проекта занималось ООО «Проектно-сметное предприятие „Автомост“». Компания выполнила работы за 20,7 млн рублей.
По информации из базы контрагентов Rusprofile, ООО «ПСП „Автомост“ зарегистрировано в августе 2011 года в Перми. Директором организации является Сергей Ищенко. В данный момент компания занимается разработкой проекта реконструкции моста через реку Язьва на трассе Соликамск — Красновишерск в Красновишерском округе — работы оценены в 31,6 млн рублей. Кроме того, она проектирует капитальный ремонт моста через реку Шудья на автодороге Красновишерск — Антипина (участок Верхняя Язьва — Антипина) за 4,2 млн рублей.