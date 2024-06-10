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Published Сегодня, 06:03

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Updated Сегодня, 06:05

Проект строительства объездной дороги в Губахе успешно прошел госэкспертизу

Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе

10 июня 2024, 06:03
Фото: ideogram.ai

Проект строительства объездной дороги в Губахе успешно прошел госэкспертизу

Разработкой документации занималась компания из Перми.

Проектная документация по строительству в Губахе автодороги в объезд ул. Краснооктябрьской к садовому обществу Каменный цветок прошла госэкспертизу. Положительное заключение выдало краевое управление Госэкспертизы, документ датирован пятницей, 7 июня, первым обратил внимание Business Class.

Ориентировочная площадь нового участка дороги составит 1,5 км, она будет двухполосной. Строительство объекта входит в программу развития туризма в Прикамье и связано с обеспечением транспортной доступности всесезонного курорта «Губаха». Согласно данным портала госзакупок, разработкой проекта занималось ООО «Проектно-сметное предприятие „Автомост“». Компания выполнила работы за 20,7 млн рублей.

По информации из базы контрагентов Rusprofile, ООО «ПСП „Автомост“ зарегистрировано в августе 2011 года в Перми. Директором организации является Сергей Ищенко. В данный момент компания занимается разработкой проекта реконструкции моста через реку Язьва на трассе Соликамск — Красновишерск в Красновишерском округе — работы оценены в 31,6 млн рублей. Кроме того, она проектирует капитальный ремонт моста через реку Шудья на автодороге Красновишерск — Антипина (участок Верхняя Язьва — Антипина) за 4,2 млн рублей.

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#Авто#Пермь#Госзакупки#Пермские дороги#Дороги#Губаха#Госэкспертиза
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