Госэкспертиза одобрила проект строительства объездной дороги в Губахе

По информации из базы контрагентов Rusprofile, ООО «ПСП „Автомост“ зарегистрировано в августе 2011 года в Перми. Директором организации является Сергей Ищенко. В данный момент компания занимается разработкой проекта реконструкции моста через реку Язьва на трассе Соликамск — Красновишерск в Красновишерском округе — работы оценены в 31,6 млн рублей. Кроме того, она проектирует капитальный ремонт моста через реку Шудья на автодороге Красновишерск — Антипина (участок Верхняя Язьва — Антипина) за 4,2 млн рублей.