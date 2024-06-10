Избирком Прикамья решил назначить дополнительные выборы депутатов Заксобрания

Posted Сегодня, 07:34
Published Сегодня, 07:34
Modified Сегодня, 08:06
Updated Сегодня, 08:06
Избирательная комиссия Пермского края решила назначить дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Прикамья по одномандатным округам №12 и №20 (ранее депутатами были ушедший в отставку в мае Алексей Инюткин и ныне покойный Виктор Баранов). Процедура состоится в Единый день голосования 8 сентября.
Избирательная кампания начнется после официального опубликования решения крайизбиркома в СМИ — оно предварительно запланировано на четверг, 13 июня. На следующий день начнется процедура выдвижения кандидатов. В Единый день голосования 8 сентября пройдут 26 муниципальных кампаний — они будут назначены не позднее 19 июня.
Как рассказали в пресс-службе крайизбиркома, в ближайшее время будет принято решение о количестве дней голосования на осенних выборах в Пермском крае. Также Центральная избирательная комиссия России рассмотрит заявку Прикамья на проведение дистанционного электронного голосования в регионе.