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Published Сегодня, 07:34

Modified Сегодня, 08:06

Updated Сегодня, 08:06

Избирком Прикамья назначил допвыборы депутатов Заксобрания по двум округам

Избирком Прикамья решил назначить дополнительные выборы депутатов Заксобрания

10 июня 2024, 07:34
Фото: Изображение Midjourney

Избирком Прикамья назначил допвыборы депутатов Заксобрания по двум округам

Процедура выдвижения кандидатов начнется на этой неделе.
Сюжет
Выборы

Избирательная комиссия Пермского края решила назначить дополнительные выборы депутатов Законодательного собрания Прикамья по одномандатным округам №12 и №20 (ранее депутатами были ушедший в отставку в мае Алексей Инюткин и ныне покойный Виктор Баранов). Процедура состоится в Единый день голосования 8 сентября.

Избирательная кампания начнется после официального опубликования решения крайизбиркома в СМИ — оно предварительно запланировано на четверг, 13 июня. На следующий день начнется процедура выдвижения кандидатов. В Единый день голосования 8 сентября пройдут 26 муниципальных кампаний — они будут назначены не позднее 19 июня.

Как рассказали в пресс-службе крайизбиркома, в ближайшее время будет принято решение о количестве дней голосования на осенних выборах в Пермском крае. Также Центральная избирательная комиссия России рассмотрит заявку Прикамья на проведение дистанционного электронного голосования в регионе.

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#Политика#Пермь#Выборы#Избирательная комиссия
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