Избирком Прикамья решил назначить дополнительные выборы депутатов Заксобрания

Избирательная кампания начнется после официального опубликования решения крайизбиркома в СМИ — оно предварительно запланировано на четверг, 13 июня. На следующий день начнется процедура выдвижения кандидатов. В Единый день голосования 8 сентября пройдут 26 муниципальных кампаний — они будут назначены не позднее 19 июня.