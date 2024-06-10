«Конкуренция нужна». В Перми растет количество студентов-иностранцев

Пока в России не рассматривается «адаптационный» нулевой год для студентов-иностранцев (такие варианты обучения есть, например, в Турции). В Перми студентам из других стран дополнительно преподают русский язык и проводят с ними различные мероприятия по адаптации их в новых жизненных условиях.