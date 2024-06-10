«Конкуренция нужна». В Перми растет количество студентов-иностранцев

Posted Сегодня, 05:27
Published Сегодня, 05:27
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Количество студентов вузов, приехавших в Пермь из зарубежных стран, растет, сейчас их всего 4,5 тыс. человек из 66 разных стран. К 2030 году их может стать в два раза больше.
Например, в Пермском политехе последнее время примерно 10% от поступающих на первый курс — это иностранцы. В Пермском Политехе учатся студенты из более 43 стран, включая Китай, Перу, Ирак, Египет и других. Приоритетными направлениями у зарубежных поступающих являются нефтегазовые технологии, ИТ, лингвистика и экономика.
«Конечно, для нас это вызов, — прокомментировал развивающуюся ситуацию и. о. ректора ПНИПУ Антон Петроченков в интервью журналисту Properm.ru Татьяне Зыряновой. — Ведь это не только обучение, это, своего рода, дипломатия. За время обучения иностранные студенты изучают нашу культуру, у них складывается положительное отношение к нашему городу и стране. Мы считаем это очень важным».
Пока в России не рассматривается «адаптационный» нулевой год для студентов-иностранцев (такие варианты обучения есть, например, в Турции). В Перми студентам из других стран дополнительно преподают русский язык и проводят с ними различные мероприятия по адаптации их в новых жизненных условиях.
Например, в Пермском политехе студенты из других стран начинают свое обучение на подготовительном отделении, где они изучают русский язык и три профильных предмета в зависимости от дальнейшей траектории движения. Студентам инженерных специальностей на данном этапе преподаются математика, физика и информатика. По словам Антона Петроченкова, иностранные студенты, конечно, требуют иных подходов, методов, но «конкуренция важна и полезна».
«Конечно, важно, чтобы он получил образование, вернулся в свою страну, и работал на благо развития своей страны, — говорит и. о. ректора, — Кто хочет, тот, действительно, учится, тем более, что техническому русскому языку мы учим быстро. Нет такого, что мы относимся к ним иначе, чем к соотечественникам. Создаем для всех равные условия обучения».
Если брать все вузы Перми, то больше всего студентов из Индии, на втором месте — Туркменистан, на третьем месте — Китай. Почти все студенты-иностранцы обучаются платно. Но есть и бюджетники.