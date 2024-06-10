На ПМЭФ-2024 подписано более 1000 соглашений на 6 триллионов рублей

Основные темы программы форума касались политического, культурного и экономического суверенитета Российской Федерации. Участники сессий и дискуссий обсуждали экономические приоритеты и возможности сотрудничества в области торговли, промышленности, науки и технологий. Кроме этого, на встречах рассматривались банковские услуги и финансовая культура как драйвер экономического развития. Также были затронуты вопросы цифровой электронной торговли и обеспечения мировой продовольственной безопасности в условиях западных санкций в отношении России.