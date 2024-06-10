На ПМЭФ-2024 подписано более 1000 соглашений на 6 триллионов рублей

Posted Сегодня, 12:35
Published Сегодня, 12:35
Modified Сегодня, 12:35
Updated Сегодня, 12:35
Информационным партнером Петербургского международного экономического форума выступил медиахолдинг 1MI.
Как отметил Антон Кобяков, советник президента России, ответственный секретарь оргкомитета ПМЭФ, в работе форума приняли участие представители 139 стран и территорий, а общее количество участников составило 21 800 человек. Кобяков подчеркнул, что такое многочисленное количество иностранных делегаций и представителей бизнеса подтверждает, что Россия не является изолированной от международного сообщества, пишет newsnn.ru.
«На форуме собрались представители стран, желающих развивать свою экономику в парадигме справедливого и многополярного мира», — сказал Антон Кобяков.
Лозунг ПМЭФ-2024 — «Основа многополярного мира — формирование новых точек роста». Он подтверждает выбор политической и экономической ориентации различных мировых держав.
Основные темы программы форума касались политического, культурного и экономического суверенитета Российской Федерации. Участники сессий и дискуссий обсуждали экономические приоритеты и возможности сотрудничества в области торговли, промышленности, науки и технологий. Кроме этого, на встречах рассматривались банковские услуги и финансовая культура как драйвер экономического развития. Также были затронуты вопросы цифровой электронной торговли и обеспечения мировой продовольственной безопасности в условиях западных санкций в отношении России.
На ПМЭФ в этом году присутствовали более 120 высокопоставленных представителей из других стран, включая руководителей крупных международных компаний, министров и глав иностранных городов и регионов. Самые многочисленные делегации прибыли из Китая (192 человека), ОАЭ (105), Зимбабве (86), Казахстана (84), Индии (80) и Омана (75).
На форуме было подписано 1073 соглашения на общую сумму 6,492 триллиона рублей. Это данные по договорам, сумма которых не является коммерческой тайной. С зарубежными компаниями на ПМЭФ было заключено 55 соглашений.
Самым главным событием ПМЭФ-2024 было пленарное заседание, в котором участвовали президент России Владимир Путин, президент Боливии Луис Альберто Арсе Катакора и президент Зимбабве Эммерсон Дамбудзо Мнангагва.