На ПМЭФ рассказали о подходе к регулированию ИИ и его внедрении в страховой отрасли

Внедрение ИИ в страховую медицину может стать ключевым драйвером роста сегмента в ближайшем будущем. В тоже время цифровизация медицины невозможна без синергии государства и бизнеса, разработки регуляторных изменений, упрощающих бизнес-процессы. В частности, в области контроля оборота данных. Отсутствие информации о застрахованном мешает страховщику оценивать назначения и качество оказания услуг, прогнозировать риски и, соответственно, предлагать клиентам превентивные сервисы для предотвращения заболеваний. Решением может стать доступ к персональным данным застрахованного, при условии его согласия, из ЕГИСЗ и лечебного учреждения. Также перспективным инструментом для развития превентивной медицины может стать AIoT –различные носимые устройства, приложения, которые могут собирать данные пациентов для ИИ моделей и помогать в предотвращении недугов.