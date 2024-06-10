Ночная электричка увезет жителей отдаленных районов Перми после салюта в День города

Posted Сегодня, 13:02
Published Сегодня, 13:02
Modified Сегодня, 13:04
Updated Сегодня, 13:04
В Перми в честь Дня города, 12 июня, будет запущен дополнительный рейс электропоезда. Он поможет вернуться после праздничного фейерверка жителям микрорайонов Молодежный, Левшино, Гайва и Пролетарский. Стоимость проезда до любой остановки составит 36 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.
Рейс электрички сообщением «Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2» отправится в 23:46 с железнодорожного вокзала Пермь-2. На вокзал Пермь-1 поезд прибудет в 23:52 и отправится через 4 минуты. Остановка «Мотовилиха» запланирована в 00:02 уже 13 июня.
Праздничный 7-минутный фейерверк будет запущен с территории места отдыха у воды на правом берегу Камы в районе Коммунального моста в 23:30. Лучший обзор на салют откроется с центральной набережной реки.