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Posted Сегодня, 13:02

Published Сегодня, 13:02

Modified Сегодня, 13:04

Updated Сегодня, 13:04

В Перми для жителей отдаленных районов 12 июня запустят ночную электричку

Ночная электричка увезет жителей отдаленных районов Перми после салюта в День города

10 июня 2024, 13:02
Фото: properm.ru

В Перми для жителей отдаленных районов 12 июня запустят ночную электричку

Фейерверк продлится 7 минут, наблюдать за ним лучше с набережной в центре.

В Перми в честь Дня города, 12 июня, будет запущен дополнительный рейс электропоезда. Он поможет вернуться после праздничного фейерверка жителям микрорайонов Молодежный, Левшино, Гайва и Пролетарский. Стоимость проезда до любой остановки составит 36 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.

Рейс электрички сообщением «Пермь-2 — Левшино — Пермь-Сортировочная — Пермь-2» отправится в 23:46 с железнодорожного вокзала Пермь-2. На вокзал Пермь-1 поезд прибудет в 23:52 и отправится через 4 минуты. Остановка «Мотовилиха» запланирована в 00:02 уже 13 июня.

Праздничный 7-минутный фейерверк будет запущен с территории места отдыха у воды на правом берегу Камы в районе Коммунального моста в 23:30. Лучший обзор на салют откроется с центральной набережной реки.

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#Пермская езда#Пермь#День города#Электричка
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