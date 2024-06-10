Ночная электричка увезет жителей отдаленных районов Перми после салюта в День города

В Перми в честь Дня города, 12 июня, будет запущен дополнительный рейс электропоезда. Он поможет вернуться после праздничного фейерверка жителям микрорайонов Молодежный, Левшино, Гайва и Пролетарский. Стоимость проезда до любой остановки составит 36 рублей, сообщили в пресс-службе администрации города.