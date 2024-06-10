Новая схема! Мошенники чуть не обманули продюсера писателя Иванова Юлию Зайцеву

Posted Сегодня, 18:45
Published Сегодня, 18:45
Modified Сегодня, 18:47
Updated Сегодня, 18:47
Конечно, на классическую схему про «следователя следственного комитета», «майора ФСБ» и прочее медийный человек не повелась бы.
Поэтому для нее придумали схему гораздо сложнее. Мошенник позвонил ей в WhatsApp, представился редактором «Википедии», сказал, что в статью «Алексей Иванов» были внесены некорректные изменения с использованием нецензурной лексики. Поэтому редакция платформы решила связаться с продюсером писателя для проверки фактов статьи.
«Википедия для меня — больная тема. Лет семь назад я даже организовала вокруг неё медийный скандал, потому что в статье о моём авторе окопался деятельный хейтер Иванова — свердловский коммунист Иван Абатуров — и самоотверженно её правил, весьма тенденциозно. Тогда я пыталась побороться с активистом, но потом махнула рукой, потому что поняла, что для этого нужно навсегда поселиться в Вики».
Юля обрадовалась, что через столько лет решение проблемы пришло само в лице редактора сайта, который пообещал, что готов предоставить эксклюзивный доступ к статье об Иванове, чтобы только она могла её редактировать.
Уже этот пункт, по словам Юлии, ее насторожил, потому что это противоречит народной политике Вики, когда каждый может участвовать в создании статей. «Редактор» меж тем предложил сразу же, прямо сейчас настроить персональный доступ к редактированию статьи. Юлию попросили включить камеру и демонстрацию экрана. После чего прислали ссылку, по которой предложили установить на телефон приложение, из которого можно зайти в кабинет.
«Я нажала на ссылку, мессенджер предупредил меня об опасности. Редактор тут же придумал какое-то объяснение, что, мол WhatsApp всегда блокирует такие ссылки, поэтому я просто должна отклонить блокировку. Вот здесь я насторожилась и решила посоветоваться с нашим системщиком», — рассказала Юлия.
Псевдоредактору продюсер предложила связаться позже, он настаивал, чтобы прямо сейчас доделать персональный доступ, она отказалась, он предложил зайти в почту и проверить, пришёл ли ей код для входа в личный кабинет.
«Я открыла, увидела код и тут же поняла, что мой собеседник его тоже видит, потому что включена демонстрация моего экрана. Я тут же прервала звонок и снова попыталась открыть почту. Меня выбросили из системы и потребовали пароль. Я ввела свой пароль, но он оказался недействительным», — описывает то, что происходило дальше, Юлия Зайцева.
Конечно, уже было понятно, что мошенник подсмотрел код на экране, сменил пароль электронной почты, собирался привязать почту к своему телефону. «Но я быстро сообразила, нажала „забыли пароль“, мне на мобильник пришёл новый код, и я поменяла пароль», — рассказала Юлия.
Когда ей удалось вновь зайти в свою почту, она увидела сообщение, что 3 минуты назад кто-то менял пароль.
Мошенники научились действовать очень хитро, — признает Юлия и рекомендует всем никогда не включать демонстрацию экрана.