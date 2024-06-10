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Updated Сегодня, 18:47

Мошенник представился редактором Википедии и чуть не обманул Юлию Зайцеву

Новая схема! Мошенники чуть не обманули продюсера писателя Иванова Юлию Зайцеву

10 июня 2024, 18:45
Фото: со страницы Юлии Зайцевой

Мошенник представился редактором Википедии и чуть не обманул Юлию Зайцеву

Продюсер известного писателя Алексея Иванова Юлия Зайцева поделилась со своими подписчиками историей, как ее чуть не развели мошенники.

Конечно, на классическую схему про «следователя следственного комитета», «майора ФСБ» и прочее медийный человек не повелась бы.

Поэтому для нее придумали схему гораздо сложнее. Мошенник позвонил ей в WhatsApp, представился редактором «Википедии», сказал, что в статью «Алексей Иванов» были внесены некорректные изменения с использованием нецензурной лексики. Поэтому редакция платформы решила связаться с продюсером писателя для проверки фактов статьи.

«Википедия для меня — больная тема. Лет семь назад я даже организовала вокруг неё медийный скандал, потому что в статье о моём авторе окопался деятельный хейтер Иванова — свердловский коммунист Иван Абатуров — и самоотверженно её правил, весьма тенденциозно. Тогда я пыталась побороться с активистом, но потом махнула рукой, потому что поняла, что для этого нужно навсегда поселиться в Вики».

Юля обрадовалась, что через столько лет решение проблемы пришло само в лице редактора сайта, который пообещал, что готов предоставить эксклюзивный доступ к статье об Иванове, чтобы только она могла её редактировать.

Уже этот пункт, по словам Юлии, ее насторожил, потому что это противоречит народной политике Вики, когда каждый может участвовать в создании статей. «Редактор» меж тем предложил сразу же, прямо сейчас настроить персональный доступ к редактированию статьи. Юлию попросили включить камеру и демонстрацию экрана. После чего прислали ссылку, по которой предложили установить на телефон приложение, из которого можно зайти в кабинет.

«Я нажала на ссылку, мессенджер предупредил меня об опасности. Редактор тут же придумал какое-то объяснение, что, мол WhatsApp всегда блокирует такие ссылки, поэтому я просто должна отклонить блокировку. Вот здесь я насторожилась и решила посоветоваться с нашим системщиком», — рассказала Юлия.

Псевдоредактору продюсер предложила связаться позже, он настаивал, чтобы прямо сейчас доделать персональный доступ, она отказалась, он предложил зайти в почту и проверить, пришёл ли ей код для входа в личный кабинет.

«Я открыла, увидела код и тут же поняла, что мой собеседник его тоже видит, потому что включена демонстрация моего экрана. Я тут же прервала звонок и снова попыталась открыть почту. Меня выбросили из системы и потребовали пароль. Я ввела свой пароль, но он оказался недействительным», — описывает то, что происходило дальше, Юлия Зайцева.

Конечно, уже было понятно, что мошенник подсмотрел код на экране, сменил пароль электронной почты, собирался привязать почту к своему телефону. «Но я быстро сообразила, нажала „забыли пароль“, мне на мобильник пришёл новый код, и я поменяла пароль», — рассказала Юлия.

Когда ей удалось вновь зайти в свою почту, она увидела сообщение, что 3 минуты назад кто-то менял пароль.
Мошенники научились действовать очень хитро, — признает Юлия и рекомендует всем никогда не включать демонстрацию экрана.

#Мошенники#Алексей иванов#Иванов#Юлия зайцева#Википедия#Зайцева#Хейтеры#Вики
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