Новая схема! Мошенники чуть не обманули продюсера писателя Иванова Юлию Зайцеву

Уже этот пункт, по словам Юлии, ее насторожил, потому что это противоречит народной политике Вики, когда каждый может участвовать в создании статей. «Редактор» меж тем предложил сразу же, прямо сейчас настроить персональный доступ к редактированию статьи. Юлию попросили включить камеру и демонстрацию экрана. После чего прислали ссылку, по которой предложили установить на телефон приложение, из которого можно зайти в кабинет.