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Published Сегодня, 04:20

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Updated Сегодня, 04:22

В Перми ставки аренды однокомнатных квартир выросли за май на 3,2%

Пермь продемонстрировала рекорд в росте ставок аренды однокомнатных квартир

10 июня 2024, 04:20
Фото: 1MI

В Перми ставки аренды однокомнатных квартир выросли за май на 3,2%

Быстрее цены росли только в Санкт-Петербурге.

В Перми за май средняя ставка аренды однокомнатной квартиры выросла на 3,2%. Это второй показатель среди российских городов-миллионников, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Средние ставки аренды жилья в России продолжают дорожать уже несколько месяцев подряд и есть все риски, что сезонной коррекции в этом году не произойдет, рассказали изданию в компании.

«Рост средних ставок аренды однокомнатных квартир в части крупнейших городов России по итогам прошлого месяца превысил 3%, не сдерживает рост даже постепенно растущий объем доступного предложения квартир», — сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.

Самый большой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир среди городов-миллионников за прошедший месяц зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3,3%), Перми (+3,2%), Челябинске (+3%), Казани (+2,6%) и Нижнем Новгороде (+2%). В Москве за аналогичный период средние ставки аренды однокомнатных квартир выросли на 0,6%. Снижение же отмечено в Новосибирске (–2,1%), Воронеже (–1,2%), Волгограде (–0,4%) и Екатеринбурге (–0,3%).

«На рынке сейчас крайне востребованы бюджетные варианты аренды жилья как среди тех, кто приобретает новостройки на этапе строительства, так и тех, кто отложил покупку своего жилья. Недорогие варианты стали крайне дефицитными, ситуация может обостриться в июле, когда, с одной стороны, вырастут тарифы за ЖКХ, с другой — есть риски сокращения льготных программ на покупку жилья. Плюс это всё совпадет еще и с началом активного сезона на рынке аренды, поэтому снижения ставок аренды в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать», — подытожил эксперт.

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