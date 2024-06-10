Пермь продемонстрировала рекорд в росте ставок аренды однокомнатных квартир

«На рынке сейчас крайне востребованы бюджетные варианты аренды жилья как среди тех, кто приобретает новостройки на этапе строительства, так и тех, кто отложил покупку своего жилья. Недорогие варианты стали крайне дефицитными, ситуация может обостриться в июле, когда, с одной стороны, вырастут тарифы за ЖКХ, с другой — есть риски сокращения льготных программ на покупку жилья. Плюс это всё совпадет еще и с началом активного сезона на рынке аренды, поэтому снижения ставок аренды в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать», — подытожил эксперт.