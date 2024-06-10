Пермь продемонстрировала рекорд в росте ставок аренды однокомнатных квартир

Posted Сегодня, 04:20
Published Сегодня, 04:20
Modified Сегодня, 04:22
Updated Сегодня, 04:22
В Перми за май средняя ставка аренды однокомнатной квартиры выросла на 3,2%. Это второй показатель среди российских городов-миллионников, сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».
Средние ставки аренды жилья в России продолжают дорожать уже несколько месяцев подряд и есть все риски, что сезонной коррекции в этом году не произойдет, рассказали изданию в компании.
«Рост средних ставок аренды однокомнатных квартир в части крупнейших городов России по итогам прошлого месяца превысил 3%, не сдерживает рост даже постепенно растущий объем доступного предложения квартир», — сказал ведущий аналитик федеральной компании «Этажи» Александр Иванов.
Самый большой рост средних ставок аренды однокомнатных квартир среди городов-миллионников за прошедший месяц зафиксирован в Санкт-Петербурге (+3,3%), Перми (+3,2%), Челябинске (+3%), Казани (+2,6%) и Нижнем Новгороде (+2%). В Москве за аналогичный период средние ставки аренды однокомнатных квартир выросли на 0,6%. Снижение же отмечено в Новосибирске (–2,1%), Воронеже (–1,2%), Волгограде (–0,4%) и Екатеринбурге (–0,3%).
«На рынке сейчас крайне востребованы бюджетные варианты аренды жилья как среди тех, кто приобретает новостройки на этапе строительства, так и тех, кто отложил покупку своего жилья. Недорогие варианты стали крайне дефицитными, ситуация может обостриться в июле, когда, с одной стороны, вырастут тарифы за ЖКХ, с другой — есть риски сокращения льготных программ на покупку жилья. Плюс это всё совпадет еще и с началом активного сезона на рынке аренды, поэтому снижения ставок аренды в ближайшей перспективе вряд ли стоит ожидать», — подытожил эксперт.