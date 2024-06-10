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Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до 33°C

Пермские метеорологи прогнозируют на неделе жару до 33°C

10 июня 2024, 03:12
Фото: ideogram.a
При грозах ожидается сильный подъем ветра.

В Прикамье на этой неделе ожидается жара до 33°C. Об этом сообщил научно-популярный проект «Метеоролог и я».

Сегодня, 10 июня, в Пермском крае дневная температура поднимется до +20…+25°C с переменной облачность и кратковременным дождем. Во вторник температурный фон ночью составит +9…+14°C, днём — +24…+29°C. На территории региона пройдут небольшие осадки.

В среду, 12 июня, будет ветреная малооблачная погода, при этом на севере — переменная облачность, а в северных районах — кратковременный дождь и грозы. Днем воздух прогреется до днём +28…+33°C. При грозе ветер может подняться до 18 м/с.

В четверг, 13 июня, прогнозируется переменная облачность, в северных районах — кратковременный дождь с грозами. Днем температура составит +28…+33°C, ветер 4-9 м/с с порывами при грозе до 18 м/с.

В пятницу, 14 июня, температурный фон днем составит +27…+32°C. Ветер также может подняться до 18 м/с при грозе.

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#Пермский край#Гроза#Осадки#Жара#Ветер#Прикамье#Дождь#Температура#Облачность
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