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Пермский фотохудожник «оживил» памятники с помощью искусственного интеллекта

Пермский фотохудожник «оживил» памятники с помощью искусственного интеллекта

10 июня 2024, 06:09
Фото: Google maps
Каждой скульптуре подобран индивидуальный голос.

В Перми член Союза фотохудожников России Виктор Михалёв с помощью нейросети оживил памятники. Об этом пермяк рассказал на своей странице во ВКонтакте. Скульптуры были сделаны движимыми, к каждой из них подобран индивидуальный голос.

По словам Михалева, с помощью этого проекта можно проводить экскурсии по местам, где установлены памятники, и показывать короткие ролики, на которых известные личности знакомят со своими произведениями. На одном из видел Василий Татищев размышляет о природе истории, на другом — Александр Пушкин рассказывает отрывок своего стихотворения «Зимнее утро».

«Хочу отметить, что я применяю современные технологии для проектов, используемых для образовательных процессов, и трепетно с почтением и уважением отношусь к историческим ценностям и историческим личностям, являющимся символами великих достижений нашей Родины», — пишет Михалев в социальных сетях.

Видео: Google maps
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