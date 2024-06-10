Пермский фотохудожник «оживил» памятники с помощью искусственного интеллекта

Posted Сегодня, 06:09
Published Сегодня, 06:09
Modified Сегодня, 06:22
Updated Сегодня, 06:22
В Перми член Союза фотохудожников России Виктор Михалёв с помощью нейросети оживил памятники. Об этом пермяк рассказал на своей странице во ВКонтакте. Скульптуры были сделаны движимыми, к каждой из них подобран индивидуальный голос.
По словам Михалева, с помощью этого проекта можно проводить экскурсии по местам, где установлены памятники, и показывать короткие ролики, на которых известные личности знакомят со своими произведениями. На одном из видел Василий Татищев размышляет о природе истории, на другом — Александр Пушкин рассказывает отрывок своего стихотворения «Зимнее утро».
«Хочу отметить, что я применяю современные технологии для проектов, используемых для образовательных процессов, и трепетно с почтением и уважением отношусь к историческим ценностям и историческим личностям, являющимся символами великих достижений нашей Родины», — пишет Михалев в социальных сетях.