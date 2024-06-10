Пермский краевой суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего главного пристава

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Published Сегодня, 10:58
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Пермский краевой суд будет повторно рассматривать апелляционную жалобу на приговор Пермского районного суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника регионального УФССП Игоря Кожевникова. Такое определение сегодня, 10 июня, вынес Седьмой кассационный суд в Челябинске, рассказал журналисту Properm.ru адвокат осужденного Николай Атаманчук. Заседание по делу началось в 15:00 местного времени и длилось несколько минут, хотя сторона защиты готовилась к длительным слушаниям.
Прокуратура кассационное представление на постановление Пермского краевого суда по делу Кожевникова не направляла.
25 сентября прошлого года вторая инстанция изменила приговор Кожевникову. Наказание было оставлено прежним, а из самого приговора исключён ряд эпизодов и один из взяткодателей. Суд также конфисковал у Игоря Кожевникова 15 млн 972 тыс. 900 рублей, полученных им в качестве взяток, в доход государства. Ранее об этом просила прокуратура. Также до выплаты штрафа Кожевников и его близкие не могут пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, находящимся в долевой собственности семьи Кожевникова. В остальном приговор суда оставлен без изменений.
Кожевникова в мае прошлого года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.
Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников был признан виновным в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова.
Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.