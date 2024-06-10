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Пермский краевой суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего главного пристава

Пермский краевой суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего главного пристава

10 июня 2024, 10:58
Фото: properm.ru
В Челябинске рассмотрели кассационную жалобу бывшего начальника УФССП Игоря Кожевникова на определение Пермского краевого суда по его уголовному делу.

Пермский краевой суд будет повторно рассматривать апелляционную жалобу на приговор Пермского районного суда по уголовному делу в отношении бывшего начальника регионального УФССП Игоря Кожевникова. Такое определение сегодня, 10 июня, вынес Седьмой кассационный суд в Челябинске, рассказал журналисту Properm.ru адвокат осужденного Николай Атаманчук. Заседание по делу началось в 15:00 местного времени и длилось несколько минут, хотя сторона защиты готовилась к длительным слушаниям.

Прокуратура кассационное представление на постановление Пермского краевого суда по делу Кожевникова не направляла.

25 сентября прошлого года вторая инстанция изменила приговор Кожевникову. Наказание было оставлено прежним, а из самого приговора исключён ряд эпизодов и один из взяткодателей. Суд также конфисковал у Игоря Кожевникова 15 млн 972 тыс. 900 рублей, полученных им в качестве взяток, в доход государства. Ранее об этом просила прокуратура. Также до выплаты штрафа Кожевников и его близкие не могут пользоваться автомобилем Lexus и участком в Тамбовской области, находящимся в долевой собственности семьи Кожевникова. В остальном приговор суда оставлен без изменений.

Кожевникова в мае прошлого года приговорили к 10 годам лишения свободы в колонии строгого режима и штрафу в 15 млн рублей. Кроме того, его лишили классного чина советника юстиции второго класса и запретили в течение 7 лет занимать должности на госслужбе.

Бывший главный пристав Пермского края Игорь Кожевников был признан виновным в 40 эпизодах преступлений. По версии следствия, сообщили в пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю, он организовал преступную схему, также ему вменяют получение 38 взяток, злоупотребление должностными полномочиями и мошенничество при незаконном обналичивании около 222 млн рублей. Такие же преступления совершила и Александра Марданова.

Уголовное дело в отношении Кожевникова, Мардановой, их подчиненных и группы бизнесменов расследовалось в СУ СКР по Пермскому краю с июня 2018 года, в июле они были задержаны. Уголовное дело возбудили по оперативным материалам УФСБ по Пермскому краю. По данным следствия, в преступную группу судебных приставов входили 15 человек, в их числе был и экс-прокурор Индустриального района Сергей Мурай. Ряд эпизодов в отношении Мурая связан с преступлениями, в которых подозревается Кожевников. Исполнителями в преступной группе были бизнесмены Дмитрий Варламов, Владимир Михеев, Евгений Семенищев, а также жители Пермского края Валерий Панченко и Дмитрий Коротких.

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