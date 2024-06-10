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Posted Сегодня, 11:23

Published Сегодня, 11:23

Modified Сегодня, 11:25

Updated Сегодня, 11:25

Пермский криминальный авторитет* выступил с последним словом по делу об АУЕ**

Пермский криминальный авторитет* выступил с последним словом по делу об АУЕ**

10 июня 2024, 11:23
Фото: properm.ru
В Перми закончили рассматривать уголовное дело в отношении «положенца»* ИК-9 Марата «Марика» Мусина.

Судья Сергей Коробейников сегодня, 10 июня, удалился в совещательную комнату для вынесения решения по первому в Прикамье уголовному делу о занятии высшего положения в преступной иерархии. Обвиняемый, «положенец»* ИК-9 Марат «Марик» Мусин в последнем слове вновь заявил, что он никогда не участвовал не в каком в АУЕ**.

Решение по уголовному делу будет вынесено через две недели, 26 июня.

Мусина судят за то, что он в 2021 году с соизволения вора в законе Чиро Шония, он же Чиро Гальский, был назначен так называемым «положенцем» в ИК-9, где отбывал наказание. В криминальной иерархии это предыдущая ступень перед вором в законе. В 2022 году Шония скончался Греции.

«Марик» должен был обеспечивать сохранение и наполнение «общака», следить за исполнением воровского кодекса и обеспечивать проведение запрещенных турниров по нардам и игре в покер. Назначение Марика положенцем в ИК-9 проходило с использованием новейших технологий, утверждается в обвинительном заключении, по видео-конференц-связи. ВКС в колонии строгого режима в 2021 году устраивали при помощи незаконно внесенных в зону смартфонов. После этого Мусин устроил сходку приверженцев АУЕ** в колонии.

Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, десять лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден на четыре года там же в 1995 году за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.

* Назначение в криминальном сообществе карается законом. Уголовное дело по ст. 210.1 УК РФ «Занятие высшего положения в преступной иерархии» впервые рассматривается в Прикамье. Эта статья Уголовного кодекса введена Федеральным законом только в апреле 2019 года, но по ней уже есть судебная практика в разных регионах России. Преступление наказывается лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет со штрафом в размере до пяти миллионов рублей. По закону такое дело рассматривается только единолично судьей и не может быть рассмотрено коллегией заседателей — для обеспечения мер безопасности.

**Движение АУЕ признано в России экстремистским и запрещено.

Основы АУЕ*. В суде над авторитетом поспорили за криминально-воровские понятия
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