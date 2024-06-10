Пермский криминальный авторитет* выступил с последним словом по делу об АУЕ**

Мусин отбывал наказание в соликамской ФКУ ИК-9, десять лет колонии он получил за сбыт наркотиков в особо крупном размере в 2016 году, приговор был вынесен Дзержинским судом. До этого он был дважды судим, в 2014 году в том же суде он получил три года условного наказания за покупку наркотика. Впервые он был осужден на четыре года там же в 1995 году за нанесенные потерпевшему умышленные тяжкие телесные повреждения.