Пермское отделение «МегаФона» возглавил Андрей Шмалев

Posted Сегодня, 05:22
Published Сегодня, 05:22
Modified Сегодня, 05:24
Updated Сегодня, 05:24
Главой пермского отделения компании «МегаФон» в Прикамье назначили Андрея Шмалева. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала. До этого Шмалев был директором регионального отделения «МегаФон» в Новгородской области.
Основными задачами нового топ-менеджера станут наращивание технологического лидерства в регионе, внедрение клиентоцентричного подхода в бизнес-процессы, реализация проектов в сфере информационной безопасности для предприятий Пермского края и государственных заказчиков.
По словам директора по региональному развитию «МегаФона» на территории Урала Михаила Молоткова, Шмалева имеет глубокое понимание механики работы на региональных телеком-рынках. Предыдущий глава пермского филиала «МегаФон» назначен директором областного отделения в Воронеже.
У Андрея Шмалева есть высшее образование, он окончил Мурманский государственный технический университет, получил степень MBA в РАНХиГС. Имеет 15-летний стаж в телекоммуникационной отрасли на руководящих должностях.