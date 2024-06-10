Пермское отделение «МегаФона» возглавил Андрей Шмалев

Главой пермского отделения компании «МегаФон» в Прикамье назначили Андрея Шмалева. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала. До этого Шмалев был директором регионального отделения «МегаФон» в Новгородской области.