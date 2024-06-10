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Пермское отделение «МегаФона» возглавил Андрей Шмалев

Пермское отделение «МегаФона» возглавил Андрей Шмалев

10 июня 2024, 05:22
Фото: 1MI / VK Андрей Шмалев
Ранее мужчина руководил новгородским отделением компании.

Главой пермского отделения компании «МегаФон» в Прикамье назначили Андрея Шмалева. Об этом сообщил «Ъ-Прикамье» со ссылкой на пресс-службу филиала. До этого Шмалев был директором регионального отделения «МегаФон» в Новгородской области.

Основными задачами нового топ-менеджера станут наращивание технологического лидерства в регионе, внедрение клиентоцентричного подхода в бизнес-процессы, реализация проектов в сфере информационной безопасности для предприятий Пермского края и государственных заказчиков.

По словам директора по региональному развитию «МегаФона» на территории Урала Михаила Молоткова, Шмалева имеет глубокое понимание механики работы на региональных телеком-рынках. Предыдущий глава пермского филиала «МегаФон» назначен директором областного отделения в Воронеже.

У Андрея Шмалева есть высшее образование, он окончил Мурманский государственный технический университет, получил степень MBA в РАНХиГС. Имеет 15-летний стаж в телекоммуникационной отрасли на руководящих должностях.

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#Пермь#Прикамье#Информационная безопасность#Андрей Шмалев#MBA
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