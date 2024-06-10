Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего дома

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 07:21
Updated Сегодня, 07:21
Вчера, 9 июня, на пожаре в Уинском районе пострадал мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 6:51. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.
На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 14 человек личного состава.Выяснилось, что происходило горение дома и надворных построек. Как сообщает ведомство, до прибытия спасателей мужчину разбудила его супруга, после чего они самостоятельно вышли на улицу через окно.
Площадь пожара составила 136 кв. м. Ликвидировано возгорание было в 7:18. Предварительно, причиной горения стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.
Проводится проверка.