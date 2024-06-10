Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего дома

На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 14 человек личного состава.Выяснилось, что происходило горение дома и надворных построек. Как сообщает ведомство, до прибытия спасателей мужчину разбудила его супруга, после чего они самостоятельно вышли на улицу через окно.