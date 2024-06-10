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Published Сегодня, 06:40

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Updated Сегодня, 07:21

В Уинском округе Прикамья 9 июня на пожаре пострадал мужчина

Пермяку удалось спастись, выпрыгнув из окна горящего дома

10 июня 2024, 06:40
Фото: 1MI

В Уинском округе Прикамья 9 июня на пожаре пострадал мужчина

Причиной возгорания стало нарушение правил эксплуатации электрооборудования.

Вчера, 9 июня, на пожаре в Уинском районе пострадал мужчина. Сообщение о возгорании поступило на пульт экстренной службы в 6:51. Об этом сообщила пресс-служба МЧС по Пермскому краю.

На место происшествия прибыли шесть единиц пожарной техники и 14 человек личного состава.Выяснилось, что происходило горение дома и надворных построек. Как сообщает ведомство, до прибытия спасателей мужчину разбудила его супруга, после чего они самостоятельно вышли на улицу через окно.

Площадь пожара составила 136 кв. м. Ликвидировано возгорание было в 7:18. Предварительно, причиной горения стало нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования.

Проводится проверка.

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