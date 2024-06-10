По пермским улицам будет ездить трамвай-музей

Posted Сегодня, 12:01
Published Сегодня, 12:01
Modified Сегодня, 12:03
Updated Сегодня, 12:03
Празднично оформленный трамвай примет участие в параде трамваев 12 июня, а затем приступит к работе на разных маршрутах. Он посвящен 95-летию пермского трамвая, сообщают в мэрии.
К юбилею пермского трамвая оформлен вагон №524 модели КТМ-23. Он оклеен в тематическую ливрею по мотивам его предшественников КТМ-1, курсировавших по Перми в 40-60-хх годах. Один из таких установлен в качестве музейного экспоната на улице Уральской.
Тематически оформлен и салон трамвая. На его потолке размещена историческая лента времени и линия развития пермского трамвая. Пассажиры могут ознакомиться с ключевыми событиями от строительства первой линии до сегодняшних дней, узнать интересные факты и познавательные эпизоды трамвайного движения в краевой столице.
Празднично оформленный трамвай примет участие в параде трамваев, который состоится 12 июня, затем он приступит к работе на разных маршрутах. Отследить вагон можно будет по бортовому номеру на сайте.
Кроме того, предприятие запустило специальный аудиогид. На перегонах между остановками в вагоне будут ретранслироваться 11 аудиороликов, повествующих о значимых событиях и местах в истории трамвайной сети города, а также их влиянии на современный пермский трамвай.