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Posted Сегодня, 12:01

Published Сегодня, 12:01

Modified Сегодня, 12:03

Updated Сегодня, 12:03

К 95-летию пермского трамвая на линию выйдет тематический вагон

По пермским улицам будет ездить трамвай-музей

10 июня 2024, 12:01
Фото: Пермский транспорт

К 95-летию пермского трамвая на линию выйдет тематический вагон

На маршруты он выйдет после участия в параде трамваев.

Празднично оформленный трамвай примет участие в параде трамваев 12 июня, а затем приступит к работе на разных маршрутах. Он посвящен 95-летию пермского трамвая, сообщают в мэрии.

К юбилею пермского трамвая оформлен вагон №524 модели КТМ-23. Он оклеен в тематическую ливрею по мотивам его предшественников КТМ-1, курсировавших по Перми в 40-60-хх годах. Один из таких установлен в качестве музейного экспоната на улице Уральской.

Тематически оформлен и салон трамвая. На его потолке размещена историческая лента времени и линия развития пермского трамвая. Пассажиры могут ознакомиться с ключевыми событиями от строительства первой линии до сегодняшних дней, узнать интересные факты и познавательные эпизоды трамвайного движения в краевой столице.

Празднично оформленный трамвай примет участие в параде трамваев, который состоится 12 июня, затем он приступит к работе на разных маршрутах. Отследить вагон можно будет по бортовому номеру на сайте.

Кроме того, предприятие запустило специальный аудиогид. На перегонах между остановками в вагоне будут ретранслироваться 11 аудиороликов, повествующих о значимых событиях и местах в истории трамвайной сети города, а также их влиянии на современный пермский трамвай.

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#Пермская езда#Пермь#Трамвай#Транспорт#Юбилей
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