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Published Сегодня, 11:33

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи

По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи

10 июня 2024, 11:33
Фото: properm.ru / VK ПОДСЛУШАНО ЧАЙКОВСКИЙ
Еще одного медведя заметили на дороге Октябрьский-Чернушка.

В Пермском крае медведи начали выходить к людям. На днях читательница Properm.ru поделилась видеозаписью, где медведь бежит в Перми в Закамске, на кольце улиц Кировоградская и Сысольская. На кадрах видно, что медведь выбежал на трассу случайно и буквально через две секунды скрылся в направлении лесного массива.

Второе видео было снято в Чайковском. Судя по кадрам, животное также забрело в город случайно. Угрозы для очевидцев никакой не представило. Медведь убежал в сторону леса.

Видео: properm.ru / VK ПОДСЛУШАНО ЧАЙКОВСКИЙ

Третье видео было сделано на автомобильной дороге Октябрьский — Чернушка, в районе села Щучье Озеро. В этом случае медведь гнался за лосенком и взрослой особью лося. Видеозапись появилась в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ»

Видео: properm.ru / телеграм-канал «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ»
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