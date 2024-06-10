По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи

Posted Сегодня, 11:33
Published Сегодня, 11:33
Modified Сегодня, 11:35
Updated Сегодня, 11:35
В Пермском крае медведи начали выходить к людям. На днях читательница Properm.ru поделилась видеозаписью, где медведь бежит в Перми в Закамске, на кольце улиц Кировоградская и Сысольская. На кадрах видно, что медведь выбежал на трассу случайно и буквально через две секунды скрылся в направлении лесного массива.
Второе видео было снято в Чайковском. Судя по кадрам, животное также забрело в город случайно. Угрозы для очевидцев никакой не представило. Медведь убежал в сторону леса.
Третье видео было сделано на автомобильной дороге Октябрьский — Чернушка, в районе села Щучье Озеро. В этом случае медведь гнался за лосенком и взрослой особью лося. Видеозапись появилась в телеграм-канале «ЧП И ДТП | ПЕРМЬ И КРАЯ»