По улицам Перми и Чайковского разгуливали медведи

В Пермском крае медведи начали выходить к людям. На днях читательница Properm.ru поделилась видеозаписью, где медведь бежит в Перми в Закамске, на кольце улиц Кировоградская и Сысольская. На кадрах видно, что медведь выбежал на трассу случайно и буквально через две секунды скрылся в направлении лесного массива.