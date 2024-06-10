После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта

Posted Сегодня, 17:44
Published Сегодня, 17:44
Modified Сегодня, 18:41
Updated Сегодня, 18:41
Как пояснили Properm.ru в «Академии игровых видов спорта», завтра для родителей детей, которые сегодня не попали на первую тренировку по обучению плаванию, проведут собрание с руководством «Академии». Собрание состоится в холле бассейна многофункционального спортивного комплекса «Энергия».
Напомним, сегодня должна была состояться первая тренировка по обучению детей плаванию. Родители собрали пакеты документов, медицинские справки, заплатили деньги (по 2500 за ребенка, за 5 занятий), пришли вместе с детьми к спорткомплексу, но он оказался закрыт. Никто к родителям не вышел, ничего не объяснил. Дети, очень ждали тренировку, расстроились.
По данным «Академии игровых видов спорта», на баланс которой передана «Энергия», первое занятие по плаванию перенесли, так как работы по опрессовке тепловых сетей, которые должны были завершится 4 июня, закончатся 11 июня.
Почему не оповестили родителей? Оказывается, родителей оповещали через группу в ВКонтакте и специально созданном канале в телеграмм. Только не у всех оказался установлен телеграмм и не все смотрели группу ВКонтакте. «Приносим извинения перед родителями, которые не увидели информацию о переносе, в следующий раз постараемся предупредить об изменениях в расписании адресно», — заверили в «Академии игровых видов спорта» в ответе на запрос Properm.ru.
Ситуация, по данным Минспорта края, сейчас на контроле — занятия должны начаться 17 июня. Тем, кто не сможет посещать тренировки в установленное время, будут предложены другие часы, либо возврат средств. Завтра, 11 июня, для родителей состоится собрание, на котором возможно написать заявление о возврате средств и задать все интересующие вопросы.