После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта

Почему не оповестили родителей? Оказывается, родителей оповещали через группу в ВКонтакте и специально созданном канале в телеграмм. Только не у всех оказался установлен телеграмм и не все смотрели группу ВКонтакте. «Приносим извинения перед родителями, которые не увидели информацию о переносе, в следующий раз постараемся предупредить об изменениях в расписании адресно», — заверили в «Академии игровых видов спорта» в ответе на запрос Properm.ru.