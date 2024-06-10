Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета

Сам Потанин утверждает, что высокие технологии и искусственный интеллект становятся определяющими для ведущих мировых держав, в том числе для России. И подготовка кадров для данной отрасли — это стратегический приоритет. По словам бизнесмена, команда Центрального университета и Т-Банка обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи. Также он добавил, что принимает предложение администрации вуза с благодарностью.