properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума
properm.ru
ГлавноеВсе новостиДневник форума

Posted Сегодня, 12:59

Published Сегодня, 12:59

Modified Сегодня, 12:59

Updated Сегодня, 12:59

Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета

Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета

10 июня 2024, 12:59
Фото: Изображение Midjourney
Центральный университет сформирует попечительский совет. Возглавить его предложили миллиардеру Владимиру Потанину. Информацией поделился ректор вуза Евгений Ивашкевич.

Задачей совета будет содействие в решении текущих и перспективных задач развития университета, партнерство с образовательными учреждениями и бизнес-структурами. Помимо этого, он будет заниматься вопросами финансирования и материально-технического обеспечения, пишет academia.interfax.ru.

По мнению руководства учебного заведения, Потанин привнесёт в работу вуза собственный опыт в реализации образовательных программ и привлечения финансирования. Также было отмечено, что бизнесмен является одним из крупнейших отечественных инвесторов в финтех и понимает потребности современного бизнеса в IT-специалистах.

Напомним: Центральный университет — первый в России вуз на основе STEM-модели, основанный крупнейшими российскими компаниями. Его сооснователями выступили Т-Банк, «Норникель», «Росатом», Газпромбанк, МТС, «Сибур» и другие компании. Новый вуз должен удовлетворять потребности бизнеса в кадрах для высокотехнологичных отраслей.

Миссия Центрального университета — воспитание специалистов для всей ИТ-отрасли. Благодаря интеграции бизнес-экспертизы в высшее образование студенты будут получать наиболее актуальные знания. Работодатели, в свою очередь, получат востребованные кадры.

Сам Потанин утверждает, что высокие технологии и искусственный интеллект становятся определяющими для ведущих мировых держав, в том числе для России. И подготовка кадров для данной отрасли — это стратегический приоритет. По словам бизнесмена, команда Центрального университета и Т-Банка обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи. Также он добавил, что принимает предложение администрации вуза с благодарностью.

Подпишитесь
После публикации Properm. ru ситуацию в бассейне «Энергия» на контроль взял Минспорта
Сегодня, 17:44
Пермский криминальный авторитет* выступил с последним словом по делу об АУЕ**
Сегодня, 11:23
С евангелистов суд взыскал в пользу мэрии Перми почти 14 миллионов рублей
Сегодня, 15:57
В День России в магазинах Пермского края запретят продажу алкоголя
Сегодня, 10:36
Пермский краевой суд повторно рассмотрит уголовное дело бывшего главного пристава
Сегодня, 10:58
Мистическая Пермь. Где увидеть кикимору, волка-оборотня и как попасть к Аиду
Сегодня, 02:00
"