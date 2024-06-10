Потанин возглавит попечительский совет Центрального университета

Posted Сегодня, 12:59
Published Сегодня, 12:59
Modified Сегодня, 12:59
Updated Сегодня, 12:59
Задачей совета будет содействие в решении текущих и перспективных задач развития университета, партнерство с образовательными учреждениями и бизнес-структурами. Помимо этого, он будет заниматься вопросами финансирования и материально-технического обеспечения, пишет academia.interfax.ru.
По мнению руководства учебного заведения, Потанин привнесёт в работу вуза собственный опыт в реализации образовательных программ и привлечения финансирования. Также было отмечено, что бизнесмен является одним из крупнейших отечественных инвесторов в финтех и понимает потребности современного бизнеса в IT-специалистах.
Напомним: Центральный университет — первый в России вуз на основе STEM-модели, основанный крупнейшими российскими компаниями. Его сооснователями выступили Т-Банк, «Норникель», «Росатом», Газпромбанк, МТС, «Сибур» и другие компании. Новый вуз должен удовлетворять потребности бизнеса в кадрах для высокотехнологичных отраслей.
Миссия Центрального университета — воспитание специалистов для всей ИТ-отрасли. Благодаря интеграции бизнес-экспертизы в высшее образование студенты будут получать наиболее актуальные знания. Работодатели, в свою очередь, получат востребованные кадры.
Сам Потанин утверждает, что высокие технологии и искусственный интеллект становятся определяющими для ведущих мировых держав, в том числе для России. И подготовка кадров для данной отрасли — это стратегический приоритет. По словам бизнесмена, команда Центрального университета и Т-Банка обладает всеми компетенциями для успешного решения этой задачи. Также он добавил, что принимает предложение администрации вуза с благодарностью.